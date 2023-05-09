我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

學生出勤率重要性 超越學習成績

記者王子涵╱聖他克拉拉縣報導
出勤率是預測孩子高中畢業率的重要指標，甚至超過學習成績。（聖縣地檢處提供）
出勤率是預測孩子高中畢業率的重要指標，甚至超過學習成績。（聖縣地檢處提供）

聖他克拉拉縣地檢處日前發布教育視頻，驚醒人們關注逃學的危害。根據最新的統計數據，自疫情大流行之後，矽谷學校的長期缺勤率比前一年增長一倍。

宣傳視頻在Barrett小學首映。這所小學一年級的學生參與了視頻製作。地檢長羅森（Jeff Rosen）說：「家長或學生可能會疑惑，缺勤一兩天算什麼大不了的，遲到一小時又會怎麼樣？但這其實是個大問題，孩子一定要准時上學，他們的未來取決於學校教育。」

根據一項全國性統計顯示，小學新生在曠課9次或更多時，在高中輟學的機率要大兩倍。82%的囚犯從高中輟學。預防犯罪，要從兒童的出勤率開始抓起。

聯邦教育部的調查顯示，出勤率是預測孩子高中畢業率的重要指標，甚至超過學習成績。視頻中顯示：「21%的三年級學生因為達不到本年級學生的閱讀水準而在高中時無法畢業。長期曠課的孩子也會失去與同齡人的社交機會，例如與老師和學生建立友好關係。」

長期缺勤的兒童被逮捕的機率是普通兒童的三倍半，並更有可能使用香菸、大麻、酒精或其他藥物。

聖縣檢察官舍恩（Alisha Schoen）表示，當孩子養成缺勤的習慣，認為缺勤一兩天沒什麼事，這種習慣會妨礙他們成長為負責的成年人。

地檢處表示，家長應該幫助孩子規定就寢時間和起床時間，建立家長「幫助小組」，在日曆上記錄孩子缺勤情況，並及時與學校老師溝通。

出勤率是預測孩子高中畢業率的重要指標，甚至超過學習成績。（聖縣地檢處提供）
出勤率是預測孩子高中畢業率的重要指標，甚至超過學習成績。（聖縣地檢處提供）

教育部 疫情 大麻

上一則

聖荷西五月節慶祝「過火」 警方逮捕115人

下一則

帶味菸、NFL性騷 加州檢察長喊查

延伸閱讀

停氣、鼠患 租戶控房東不作為 金兌錫：徹查到底

停氣、鼠患 租戶控房東不作為 金兌錫：徹查到底
聖他克拉拉市 庇護所計畫阻礙多 縣府、市府、社區不同調

聖他克拉拉市 庇護所計畫阻礙多 縣府、市府、社區不同調
保障更生人生活 聖縣將發補助

保障更生人生活 聖縣將發補助
聖荷西學生 英數能力拉警報

聖荷西學生 英數能力拉警報
維州公校生缺勤率增 影響成績、學校評級

維州公校生缺勤率增 影響成績、學校評級

熱門新聞

Meta計畫在灣區再裁員1500人。（美聯社）

Meta再裁員 灣區將砍1500人

2023-05-02 13:55
圖為位於舊金山市中心的Nordstrom商場內部。（記者李怡／攝影）

治安惡化影響經營 Nordstrom金山分店8月底關閉

2023-05-03 12:26
草根義工聚會，支持SCA-4加州憲法修正案。巴洛阿圖市長顧錦珍（後排右二）也現身。（桂弘芳提供）

繼承房產稅重估無力負擔 華人呼籲推翻19號提案

2023-05-02 18:17
Dan Caputo 公司位於Johnston商業區內，南方即是Lathrop Way，短短0.5英哩的路段旁都是無法開發運用的河堤。（翻攝自CBS）

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

2023-05-07 02:15
加州很多地方房價漲幅非常劇烈。（記者李榮／攝影）

民眾：加州房價漲太快 對自住者不利

2023-05-04 02:12
透過簡訊胡亂認人，通常也都是詐騙。（記者李榮╱翻攝）

「尋豬、養豬、殺豬」 反騙志工：臉書亂加好友多為詐騙

2023-05-04 18:28

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台