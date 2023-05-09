學生出勤率重要性 超越學習成績

出勤率是預測孩子高中畢業率的重要指標，甚至超過學習成績。（聖縣地檢處提供）

聖他克拉拉縣地檢處日前發布教育視頻，驚醒人們關注逃學的危害。根據最新的統計數據，自疫情 大流行之後，矽谷學校的長期缺勤率比前一年增長一倍。

宣傳視頻在Barrett小學首映。這所小學一年級的學生參與了視頻製作。地檢長羅森（Jeff Rosen）說：「家長或學生可能會疑惑，缺勤一兩天算什麼大不了的，遲到一小時又會怎麼樣？但這其實是個大問題，孩子一定要准時上學，他們的未來取決於學校教育。」

根據一項全國性統計顯示，小學新生在曠課9次或更多時，在高中輟學的機率要大兩倍。82%的囚犯從高中輟學。預防犯罪，要從兒童的出勤率開始抓起。

聯邦教育部 的調查顯示，出勤率是預測孩子高中畢業率的重要指標，甚至超過學習成績。視頻中顯示：「21%的三年級學生因為達不到本年級學生的閱讀水準而在高中時無法畢業。長期曠課的孩子也會失去與同齡人的社交機會，例如與老師和學生建立友好關係。」

長期缺勤的兒童被逮捕的機率是普通兒童的三倍半，並更有可能使用香菸、大麻 、酒精或其他藥物。

聖縣檢察官舍恩（Alisha Schoen）表示，當孩子養成缺勤的習慣，認為缺勤一兩天沒什麼事，這種習慣會妨礙他們成長為負責的成年人。