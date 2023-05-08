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金山房價跌幅冠灣區 專家樂觀：預測春季反彈

舊金山房價跌幅冠灣區 專家仍樂觀

記者李怡／舊金山報導
圖為舊金山米慎區停止建設的公寓大樓。（記者李怡╱攝影）
圖為舊金山米慎區停止建設的公寓大樓。（記者李怡╱攝影）

根據灣區委員會7日發布的數據顯示，舊金山房屋價格從2020年1月的近90萬元攀升至2022年5月創紀錄的120萬元。之後開始下降，到2023年3 月底是110萬元。舊金山的房價跌幅也超過其他灣區各縣。

灣區委員會代表委員伍德（ Clare Wood）表示：「這表明住在舊金山的吸引力正在減弱。因為自疫情之後舊金山受到的打擊，正在面臨遠程辦公、生活工作環境改變帶來的挑戰。但前景並不黯淡，且房屋價格下跌已經開始放緩。預測隨著買家需求在春季反彈，下跌情況將有所改善，春季通常是房地產市場的旺季。」

伍德說，舊金山具有經濟、文化、居住環境、機會、多樣性和開放性等優勢。雖然目前這座城市的經濟自疫情緩慢復甦、市中心辦公樓的空置率在不斷加大、人口在不斷減少，但這個城市不會毀滅。有人反而對於舊金山房價的下跌持樂觀態度，稱這將有利正在觀望的買家與新手買家，且給更多人帶來搬到舊金山居住的機會。

舊金山資深地產經紀人表示，舊金山灣區的房屋持有者和買家們大多數都很有資金實力，面對近年來房價下跌的情況，大家選擇將房屋下市轉出售為出租，導致雖然整體的房價在下跌，但是市面上的房屋存量也在下跌。因此以這個趨勢來看，未來的房屋價格還會回暖。且在過去兩年中，很多剛需客戶的需求被壓抑了。大多數剛需買家都轉變為觀望態度，在停止加息之後，房屋銷售很可能出現井噴式增長。

灣區委員會專家們透過數據分析，舊金山經濟復甦不強勁的原因是人口減少、需求減少，租金隨之下降，房屋交易量減少。如想帶動經濟復甦，市府與商業各部門就必須將人口帶回舊金山，刺激經濟。

有專家建議，解決舊金山辦公室空置與吸引人員回到舊金山市中心，應該提出立法，暫停原定於在未來幾年實施的增稅。另外應該為來到舊金山的新增或是初創企業實施稅收優惠。為了刺激市內經濟復甦，還可以多增加一些藝術文化、娛樂和新產業，以吸引更多的人到訪舊金山。

與會專家表示，對於舊金山經濟長期的發展還是抱有積極樂觀的態度，因舊金山近一個世紀積累的創業環境與人才雲集，工作生活環境相較於其他城市，有很強不可替代性。

舊金山灣區委員會經濟研究所舉行舊金山疫情之後經濟復甦會議。（記者李怡╱攝影）
舊金山灣區委員會經濟研究所舉行舊金山疫情之後經濟復甦會議。（記者李怡╱攝影）

舊金山 灣區 房價

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