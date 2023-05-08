擋拆遭破解 勇士次節8分鐘內被逆轉 慘輸湖人30分

維金斯隔扣湖人的大個子戴維斯(右)。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 6日晚以97比127不敵洛杉磯湖人 ，西區半決賽大比數1比2落後。勇士在次節8分鐘被打出8比30的衝擊波，從領先11分到落後11分。湖人讓小個球員擠掩護，大個子戴維斯（Anthony Davis）快速彈出擴防射手投射，破解勇士擋拆。且湖人更多頻繁攻擊籃框，全場37次罰籃28中。勇士三分被防守鎖死，44中13，而油漆區被對手統治。

柯瑞（右）防守詹姆斯。（記者劉先進／攝影）

針對湖人的強勢攻框，勇士在禁區堆積人手，防止詹姆斯等人突破，再去補防外線。而湖人在防守端讓里夫斯（Austin Reaves）對柯瑞 ，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）防格林。以拆解勇士的擋拆，因兩人換防後依然能扼住柯瑞。且湖人在銜接段還大膽啟用幾乎掉出季後賽輪換的沃克（Lonnie Walker IV），利用他速度快、擠過掩護追趕湯普森或波爾，不給投射機會。若勇士擋拆，湖人對位球員或擠過擋拆人，讓戴維斯積極到外線干擾投籃和傳球線路，又快速回防禁區，總之不給輕鬆得分。

柯瑞被嚴防死守。（記者劉先進／攝影）

教頭柯爾說，球隊在第二節有很多失誤，突然被逆轉局勢。「我們領先11分，但開始失誤。湖人打出快攻，他們還開始頻繁攻擊造成罰球。」柯爾說，球隊本來在次節終端控制比賽，狀態不錯。但此後開始迷失，「我們在上半場可能有四個技術犯規，半場有12次失誤。客場面對一支厲害的防守球隊，需要有真正的姿態。」

柯爾說，球隊有25次助攻，數據不錯。但有19次失誤，讓對手得到27分，多投了20次罰球，「這是一場湖人隊的比賽，他們在罰球線上占優勢，並善於快攻。我們進攻打不好，他們控制了比賽。」

勇士一度在次節有兩人因為和裁判爭執被吹技術犯規，莫迪也被吹惡意犯規，還有一次防守三秒違例。格林4投1中，得到2分4助攻5犯規。因為陷入犯規危機，也讓他對戴維斯的防守畏手畏腳。

維金斯扣籃後怒吼。（記者劉先進／攝影）

維金斯16分，還隔扣戴維斯。湯普森14中5得到15分，柯瑞21中9得到23分，他賽後說，球隊防守缺乏溝通，失誤頻頻，湖人次節強勢結束，並打好了下半場。「我們必須在下一場有所回應。」對於犯規問題，柯瑞說，不能被無法控制的事情分心，「儘管令人沮喪，但這是每支球隊在整個系列賽中須經歷的考驗，盡可能地屏蔽掉那些東西。我們顯然知道自己是誰，有什麼能力。」

湖人的戴維斯罰球12中11得到25分13籃板4蓋帽，拉塞爾（D'Angelo Russell）投進5個三分得到21分。首節一分未得的詹姆斯21分8籃板8助攻，季後賽生涯籃板數為2482個，超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），歷史排名第五。