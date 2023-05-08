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灣區3大市中心厄運連連 面臨衰退壓力

編譯組／灣區7日電
隨著新冠疫情消退，有關市中心衰退的問題再度浮現。圖為聖荷西市中心。(Getty Images)
隨著新冠疫情消退，有關市中心衰退的問題再度浮現。圖為聖荷西市中心。(Getty Images)

舊金山、屋崙、聖荷西灣區大城現在似乎厄運連連，然而社區有心人士仍然樂觀不減。舊金山市中心地標之一Nordstrom百貨旗艦店宣布今夏關閉，表面稱這是「社會變化所促成」，真正原因所指，當然就是舊金山市中心的犯罪與遊民管控失調所致。

隨著新冠疫情消退，有關市中心衰退的問題再度浮現。圖為舊金山市中心。(Getty ...
隨著新冠疫情消退，有關市中心衰退的問題再度浮現。圖為舊金山市中心。(Getty Image)

然而專家指出，有關舊金山犯罪與遊民問題失控是一般社會輿論，因為根據警方數據，舊金山治安已有所改善，雖然偷竊事件繼續成長，暴力犯罪事件已連年降低。另外2022年間，舊金山市區遊民人數開始稍有減少。雖然如此，在許多人眼中，舊金山市區發展陷入危機。

其他兩個大城屋崙與聖荷西都會發展亦面臨挫折。職棒大聯盟屋崙運動家隊 (Oakland A’s)日前宣布主場遷移到拉斯維加斯。聖荷西方面，科技大廠谷歌 (Google)亦表示將重新評估開發大規模社區Downtown West的時間表。聖荷西領導階層認為這宗大規模開發案將帶來市區數千個新工作機會，因此對Downtown West未來發展寄以厚望。

造成灣區幾個大城面臨衰退壓力的原因包括犯罪、遊民、貧富不均問題、遠距工作、網路採購、住屋短缺、缺乏公共交通等。隨著新冠疫情消退，有關市中心衰退的問題再度浮現。舊金山、屋崙、聖荷西是否會陷入衰退厄運連連的城市，過去繁華市中心陷為不見人影的「鬼城」，或者灣區能再展雄風，開發繁華的市中心。

面臨挑戰，舊金山市府提供獎助金，吸引地方民眾振興市中心活力。另外舊金山市府計畫委員會上周通過新法，加速將商業建築改建民宅的程序。舊金山市區購物中心聯合廣場許多店家都關門停止營業，計畫委員會也改變原來政策，允許更多商家前來聯合廣場開店服務。

聖荷西市長馬漢 (Matt Mahan) 也採行同樣措施，大力推動將商業建築改建成民宅計畫。然而開發商認為，將商業建築改成民宅耗費高昂。

當然，振興市中心活力需要一段時間，然而投資戶信心滿滿。他們指出，除了經濟因素外，市中心有其歷史淵源，是地方文化起源地，因此對他們而言，問題並非灣區大城市市中心能否復興，而是什麼時候重新大力復興。

舊金山 聖荷西 灣區

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