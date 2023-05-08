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南灣10僑界社團 聯合聲援台灣參加世界衛生大會

本報記者／密爾比達報導
南灣台灣僑界多個社團聯合召開記者會，聲援台灣參加世界衛生大會。（本報記者／攝影）
南灣台灣僑界多個社團聯合召開記者會，聲援台灣參加世界衛生大會。（本報記者／攝影）

南灣十個台灣僑界社團聯合聲援台灣加入世界衛生大會日昨在南灣僑教中心舉行。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑出席活動。

出席6日活動的社團會長和代表，包括舊金山灣區小英後援會總召和北加州台灣學校聯合會會長李漢文、南灣台灣同鄉會會長暨僑務諮詢委員周信結、北加州台灣論壇代表蔡燿燦、北加州庫市-台中友誼城市協會代表李萍萍、中興大學校友會長羅裕仁、聖荷西急難救助協會會長韓中芬、舊金山灣區台灣鄉情關懷協會會長謝鎮寬、向上學苑代表玉琪、保衛台灣大聯盟鄭武略。

賴銘琪表示，這是他今年參加的第五場關於挺台灣進世衛的活動。只要台灣仍然無法參加世衛大會，這樣的活動就會愈來愈多，「由點連成線，由線連成面，讓推動支持台灣的活動成為國際性的。」

5月1日台灣外交部發布今年支持台灣加入世衛的文宣短片「台灣一直在」，從醫師的角度講述台灣對世界公共衛生的四個貢獻：台灣醫療團隊在烏克蘭提供醫療協助、幫世界醫療機構訓練了2000位醫護人員、台灣醫療團隊幫助史瓦帝尼降低新生嬰兒死亡率、以及全民醫療健保指數全世界第一。

賴銘琪表示，無法參加世衛大會對台灣不公平，對世界其他國家也不公平，因為台灣是亞太空運中心之一，疫情前每年平均7000萬名旅客進出台灣。他說，台灣不是世界衛生組織的一員，可能成為世界防疫體系的漏洞，將這些旅客暴露於感染疾病的風險之中，希望世界衛生組織做出正確決定，邀請台灣參與世界衛生大會。

各社團會長、代表也紛紛發言，譴責中國阻撓台灣加入世界衛生組織，並表示面對打壓不應該退縮，呼籲僑界鄉親，向主流社區朋友推廣台灣入世衛。

世衛 加州 舊金山

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