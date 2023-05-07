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「屋崙不可分割計畫」 慶祝成立3周年

記者張曼琳／屋崙報導
屋崙不可分割計畫在成立3周年之際舉行慶祝活動。（記者張曼琳／攝影）
屋崙不可分割計畫在成立3周年之際舉行慶祝活動。（記者張曼琳／攝影）

屋崙不可分割計畫」（Oakland Undivided）在成立3周年之際，舉行慶祝活動，宣布承諾確保約5萬名全體屋崙公立校區（OUSD）學前班至大學的學生，可以繼續擁有個人電腦和網路服務。

屋崙不可分割計畫6日在慶祝活動上，承諾確保屋崙市每一位學生擁有個人電腦和網路的同時，也和屋崙市住房管理局一同宣布，在2024年將在五個該市最大的公共住房社區、近1200個單位內，配備免費高速網路服務。

加州首席技術官克里明斯（Liana Bailey-Crimmins） 、加州行政署長黃思敏（Amy Tong）、州議員邦塔（Mia Bonta）等當地民選官員一同出席慶祝活動。

邦塔在發言中讚賞屋崙不可分割計畫的工作。（記者張曼琳／攝影）
邦塔在發言中讚賞屋崙不可分割計畫的工作。（記者張曼琳／攝影）

邦塔在發言中說：「屋崙不可分割計畫最初是一個為學生分配網路熱點和個人電腦的倡議，但現在已發展成為一個解決網路連接結構性障礙的組織。 」她表示：「更重要的是，屋崙不可分割計畫所做的一切，都以社區為中心。」她很自豪能成為該計畫中的一員，共同提升城市中的最脆弱社區。

屋崙市長盛桃在書面聲明中表示：「網路連接對於我們的家庭在數位世界中的成功至關重要，」她說：「我們建造的不僅僅是住房，而是居民和企業可以發展的家園，他們的孩子也可以學習，網路連接是經濟發展的重要催化劑。」

加州行政署長黃思敏強調了數位設備對服務不足地區的重要性，並提及州長和立法機關共同投資超過60億元的超級數位高速公路（Super Digital Highway）計畫。她感謝當地倡導者和社區最前線，為填補社區鴻溝做出的工作。

加州行政署長黃思敏強調數位設備對服務不足地區的重要性。（記者張曼琳／攝影）
加州行政署長黃思敏強調數位設備對服務不足地區的重要性。（記者張曼琳／攝影）

加州首席技術官克里明斯在會上說：「我們都有相同的願景，那就是通過解決數位鴻溝來聯繫和提升所有加州居民。」她表示，加州目前正投資68億元解決數位鴻溝，以便在全州提升高質量的寬頻服務。

屋崙 加州 投資

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