我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

阿縣估值官業主博覽會 聚焦附屬住宅單位申請

記者張曼琳／柏克萊報導
第四屆阿拉米達縣估值官業主博覽會6日上午10時至中午12時在柏克萊成人學校舉行。（記者張曼琳／攝影）
第四屆阿拉米達縣估值官業主博覽會6日上午10時至中午12時在柏克萊成人學校舉行。（記者張曼琳／攝影）

第四屆阿拉米達縣估值官業主博覽會（4th Annual Homeowners Fair）6日上午10時至中午12時在柏克萊成人學校（ Berkeley Adult School）舉行。本次博覽會吸引上百名阿縣居民參與其中，阿縣華裔估值官羅峰（Phong La）在場直接為居民解答疑惑。

阿縣估值官辦公室自2019起舉辦年度業主博覽會，透過向阿縣居民直接提供資源，以擴大社區參與和教育，讓阿縣居民有機會就重要話題與估值官辦公室和其他的地方司法管轄區進行互動。

今年博覽會聚焦的主題為柏克萊市的附屬住宅單位（ADU）申請流程和其他相關事宜。

羅峰向本報表示，很多業主對於如何在柏克萊市申請附屬住宅單位很感興趣。他認為，附屬住宅單位是一種創新、負擔得起且有效的選擇，可用於增加灣區急需的住房，同時也為親人和後代帶來好處。

阿縣華裔估值官羅峰在場直接為居民解答疑惑。（記者張曼琳／攝影）
阿縣華裔估值官羅峰在場直接為居民解答疑惑。（記者張曼琳／攝影）

他還指出，雖然當日的博覽會為針對柏克萊市的業主，但附屬住宅單位申請程序各城市大體一致。之所以選擇以柏克萊市作為例子，是因為相較於同縣的佛利蒙或屋崙市，已經宣布可以直接套用附屬住宅單位設計圖，目前柏克萊的流程比較繁瑣。另外，值得注意的是，各個城市有不同的水務局，對於申請附屬住宅單位的要求基本相同但也略有不同。

除了阿縣估值官辦公室之外，柏克萊市長阿瑞金（Jesse Arreguín）、柏克萊市規畫部門、PG&E和東灣水利局（EBMUD）等均派出代表到場演講，為柏克萊居民解答疑惑提供有價值訊息。

舊金山市估值官郭華健（Joaquin Torres）特意到柏克萊觀摩學習，和為好友羅峰「捧場」。郭華健也向本報表示，將在今年夏天在舊金山舉辦同類活動，讓大眾更能了解附屬住宅單位的申請流程和相關立法。

州議員斯金納（Nancy Skinner）也出席業主博覽會，並在阿拉米達縣估值官業主博覽會上發言。她表示，支持業主投資於附屬住宅單位，附屬住宅單位建設「為解決大眾住房危機的一個非常重要的方法」。她還透露，她在自己家裡正在進行附屬住宅單位建設。斯金納說：「我的女兒、兒媳婦和孫子將會住在那裡，否則他們負擔不起住在這附近的費用。」她也表示，現在房貸利率上升，貸款成本很高，她承諾將確保透過立法，確保大眾能負擔得起附屬住宅單位。

柏克萊居民可至網站https://tinyurl.com/4a6dw2df查詢有關附屬住宅單位許可申請等相關資訊。

州議員斯金納出席業主博覽會並發言支持業主投資於附屬住宅單位。（記者張曼琳／攝影）
州議員斯金納出席業主博覽會並發言支持業主投資於附屬住宅單位。（記者張曼琳／攝影）

柏克萊 舊金山 貸款

上一則

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

下一則

反詐騙志工：臉書亂加好友 當心被騙 不少人拿錢投資傾家蕩產

延伸閱讀

阿縣估值官業主博覽會 講解柏克萊 ADU流程

阿縣估值官業主博覽會 講解柏克萊 ADU流程
別讓拒絕定義你

別讓拒絕定義你
阿縣估值官業主博覽會 5/6柏克萊登場

阿縣估值官業主博覽會 5/6柏克萊登場
加州禁天然氣卡關 已立法城市很為難

加州禁天然氣卡關 已立法城市很為難
縣市限用瓦斯 聯邦法院不准

縣市限用瓦斯 聯邦法院不准

熱門新聞

Meta計畫在灣區再裁員1500人。（美聯社）

Meta再裁員 灣區將砍1500人

2023-05-02 13:55
大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害。同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

中國留學生舊金山搭Uber 1死1重傷

2023-04-29 02:20
圖為位於舊金山市中心的Nordstrom商場內部。（記者李怡／攝影）

治安惡化影響經營 Nordstrom金山分店8月底關閉

2023-05-03 12:26
中國大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害，同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

2023-04-28 21:41
草根義工聚會，支持SCA-4加州憲法修正案。巴洛阿圖市長顧錦珍（後排右二）也現身。（桂弘芳提供）

繼承房產稅重估無力負擔 華人呼籲推翻19號提案

2023-05-02 18:17
GoFundMe的籌款頁面介紹，Bethany是一個美麗、聰明、有愛心和溫柔的人。（取自籌款頁面）

舊金山去世陸生 愛旅遊美食、聰明有愛心

2023-04-29 02:19

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議