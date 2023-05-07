阿縣估值官業主博覽會 聚焦附屬住宅單位申請

第四屆阿拉米達縣估值官業主博覽會6日上午10時至中午12時在柏克萊成人學校舉行。（記者張曼琳／攝影）

第四屆阿拉米達縣估值官業主博覽會（4th Annual Homeowners Fair）6日上午10時至中午12時在柏克萊 成人學校（ Berkeley Adult School）舉行。本次博覽會吸引上百名阿縣居民參與其中，阿縣華裔估值官羅峰（Phong La）在場直接為居民解答疑惑。

阿縣估值官辦公室自2019起舉辦年度業主博覽會，透過向阿縣居民直接提供資源，以擴大社區參與和教育，讓阿縣居民有機會就重要話題與估值官辦公室和其他的地方司法管轄區進行互動。

今年博覽會聚焦的主題為柏克萊市的附屬住宅單位（ADU）申請流程和其他相關事宜。

羅峰向本報表示，很多業主對於如何在柏克萊市申請附屬住宅單位很感興趣。他認為，附屬住宅單位是一種創新、負擔得起且有效的選擇，可用於增加灣區急需的住房，同時也為親人和後代帶來好處。 阿縣華裔估值官羅峰在場直接為居民解答疑惑。（記者張曼琳／攝影）

他還指出，雖然當日的博覽會為針對柏克萊市的業主，但附屬住宅單位申請程序各城市大體一致。之所以選擇以柏克萊市作為例子，是因為相較於同縣的佛利蒙或屋崙市，已經宣布可以直接套用附屬住宅單位設計圖，目前柏克萊的流程比較繁瑣。另外，值得注意的是，各個城市有不同的水務局，對於申請附屬住宅單位的要求基本相同但也略有不同。

除了阿縣估值官辦公室之外，柏克萊市長阿瑞金（Jesse Arreguín）、柏克萊市規畫部門、PG&E和東灣水利局（EBMUD）等均派出代表到場演講，為柏克萊居民解答疑惑提供有價值訊息。

舊金山 市估值官郭華健（Joaquin Torres）特意到柏克萊觀摩學習，和為好友羅峰「捧場」。郭華健也向本報表示，將在今年夏天在舊金山舉辦同類活動，讓大眾更能了解附屬住宅單位的申請流程和相關立法。

州議員斯金納（Nancy Skinner）也出席業主博覽會，並在阿拉米達縣估值官業主博覽會上發言。她表示，支持業主投資於附屬住宅單位，附屬住宅單位建設「為解決大眾住房危機的一個非常重要的方法」。她還透露，她在自己家裡正在進行附屬住宅單位建設。斯金納說：「我的女兒、兒媳婦和孫子將會住在那裡，否則他們負擔不起住在這附近的費用。」她也表示，現在房貸利率上升，貸款 成本很高，她承諾將確保透過立法，確保大眾能負擔得起附屬住宅單位。