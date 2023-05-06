南灣路怒男「家如軍火庫」 搜出40把槍、萬發子彈
聖荷西警局在調查一起交通路怒案件時，意外在嫌疑人家中搜出40多把各類型槍枝。其中3把為自製槍，又稱「幽靈槍」（Ghost Guns），和上萬發子彈。目前嫌疑人已被警方下達槍枝暴力限制令，並被送至聖他克拉拉縣監獄關押。
巡邏警員上個月處理了一起發生在Quimby路夾Remington路的案件。根據初步調查，嫌疑人邁爾斯（Michael Myers）與另一位車主發生爭執，並在車中揮舞武器威脅對方。儘管邁爾斯逃離現場，但警方還是確認了他的身分，進行調查。
警方隨後獲取了對邁爾斯的逮捕令、搜查令和槍枝暴力限制令。
警方在上月28日逮捕邁爾斯，期間並未發生衝突。另一組警員突擊搜查了邁爾斯在聖荷西的住所，搜出21枝半自動及栓動步槍，16把手槍。其中三把為私自製造的非法幽靈槍，兩支霰彈槍，一枝全自動衝鋒槍，以及約1萬發彈藥。
嫌犯隨後被關押至聖縣監獄。
警方指出，得益於聖荷西警局自1972年設立的外勤訓練項目，警員採取主動預防的策略偵破了該案。
聖荷西警長馬塔（Anthony Mata）表示，處理該案的為新招募的警員。他們主動調查並逮捕了一名不負責的槍主。「我們的外勤訓練項目一直在改進，新警員表現出極大的主動性，這體現了警局的目標，即減少街頭槍枝意味著減少聖荷西的暴力犯罪。」
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