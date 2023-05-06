聖他克拉拉市 庇護所計畫阻礙多 縣府、市府、社區不同調

居民舉著標語「對零篩查庇護所說不」、「我們感到不安全」等標語抗議。(記者王子涵╱翻攝）

聖他克拉拉市市議會日前繼續討論勞倫斯高速路夾本頓街（Lawrence Expressway& Benton）庇護 所的建設項目。在近五個小時的會議中，有四個關鍵性提案進入投票表決。縣府、市府與社區三方的立場各有不同，但興建庇護所的計畫基本通過。

庇護所占地面積為1.3畝，預計建造費用3400萬元，三層建築共配有30個家庭住房單元，內設有獨立廚房及浴室，主要面向聖市和桑尼維爾的遊民 社區。庇護所內配有全天24小時值班的管理和安保團隊。

在該市計畫發展部此前舉行的多場社區會議中，社區反對的聲音占據了主導。居民擔心因庇護所引進的大量遊民對當地治安產生嚴重衝擊。庇護所設定的准入標準極低，此前官員曾介紹，「有犯罪背景的遊民將被允許進入；57%的遊民有身體或心理的疾病；部分遊民是慣犯。」

在當日的市議會中，儘管沒有公共發言環節，但能容下100名觀眾的市議廳仍座無虛席，多數居民舉著標語「對零篩查庇護所說不」、「我們感到不安全」等標語抗議。

市議會當天通過四個提案其中的三個，包括（1）由市經理起草三方意向書，界定縣府、市府及運營方LiveMoves三方的職責和責任；（2）市府同意通過本地永久住房計畫（PLHA）資助庇護所建設；（3）市府同意通過財政撥款550萬元資助。

關於申請加州 「家庭鑰匙」（Homekey）撥款的提案被市議會否決了，意味著市府放棄作為共同申請者申請加州「家庭鑰匙」撥款。根據市議會會議，家庭鑰匙計畫將提供項目所需的67%的資金，為2250萬元。

華人居民Erik指出，市府的做法是「狡猾的」。「我同意庇護所的建設，我也願意出錢，但是庇護所屬於聖縣縣府的資產。」Erik說，「市府不想承擔任何法律的責任，把球踢給了縣府。」

Erik表示，庇護所肯定是要在社區中落戶了，目前的問題只是由誰來建。

對庇護所投下反對票的市長吉爾莫（Lisa Gillmor）表示，城市仍然處於疫情後的恢復階段，警局面臨嚴重的人力不足，如果加派警員巡邏庇護所區域，將導致其他社區陷入無保護的局面。「聖市已經建造了兩處遊民庇護所，城市損失了部分稅收以提供更多可負擔住房，但這個項目應該以更好的方式提出。」吉爾莫說。

聖縣縣議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）在此前的市議會中曾公開支持庇護所的建設。「目前全縣正處於遊民與住房危機的頂點，每一位社區成員都應該行動起來安置遊民。庇護所完美地坐落在公共交通、食物發放處附近。」艾倫伯格說，「社區不應是一成不變的，生活在社區中掙扎的人們不能被忽視，也不能寄予其他社區提供幫助。」