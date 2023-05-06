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大眾運輸流量跌 BART矽谷延長線 疫後需求性遭疑

記者葛歆睿／聖荷西報導
VTA BSV的工作人員向近30名市中心居民匯報了項目的最新動向，並解答了居民的提問。（記者葛歆睿╱攝影）
VTA BSV的工作人員向近30名市中心居民匯報了項目的最新動向，並解答了居民的提問。（記者葛歆睿╱攝影）

VTA BART矽谷捷運（VTA BSV）二期項目，最早將於今年夏天開始前期建設活動。主要建設活動預計2025年春天開始。聖荷西市中心居民協會（San Jose Downtown Residents Association）日昨在金恩博士圖書館（Dr. Matin Luther King Library）舉辦VTA BSV二期擴建項目更新說明會。VTA BSV的工作人員向近30名市中心居民匯報了項目的最新動向，並解答了居民的提問。

VTA BSV是聖他克拉拉縣有史以來最大的單一公共基礎設施項目，將把BART服務從貝律耶沙（Berryessa）轉運中心延伸六哩，經過聖荷西市中心，到聖他克拉拉市為止。二期項目包括修建五哩地下導軌和一哩地面導軌，以及28th Street夾Little Portugal、聖荷西市中心、狄里登（Diridon）、和聖他克拉拉市四個車站。還有兩個中隧道通風設施，以及一個車輛段兼維修設施。

VTA BSV工作人員表示，項目建成後，捷運服務將環繞整個海灣，能夠提升聖縣居民與灣區其他地方的連通性，將減少車輛行使里程從而減輕污染，並節省通勤時間，尤其是高峰時段。預計到2040年，二期每個工作日將運送5萬4600名乘客前往灣區的各個目的地。而聖荷西市中心車站將是最繁忙的車站，預期工作日載客量可達2萬8000人。

但這些關於載客量的預測遭到了一名居民質疑。她指出，眾所周知，由於新冠肺炎疫情徹底改變了人們的工作與生活方式，使用公共交通的人數下降，城市也不再有往日的熱鬧。而目前經濟下行，科技行業裁員，只會讓情況更糟。再加上谷歌重新審視聖荷西園區建設計畫。她擔心這些預測是否準確反映需求。

VTA BSV工作人解釋，預測是2017年時根據整個地區截至止2040年的用地規畫做出的，強調除了谷歌還有很多其他規畫。預算雖然沒有考量疫情、衰退、以及谷歌園區可能夭折的因素，但該項目並非只看眼前的五年、十年，而是為了更長遠的未來。「等經濟復甦的時候，公司會重新開始雇人，而且需求量更大。即使還是混合辦公，現有的和新建的辦公樓也都能填滿」。

了解VTA BSV二期最新資訊，請訪問vta.org/bart，或撥打熱線電話：(408)321-2345。

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