北加州台灣同鄉聯合會籌款 在華郵登廣告挺台入WHA

張正邦認為，為台灣發聲必須走入主流。（記者李榮／攝影）

76屆的世界衛生大會（WHA ）將於5月21日在瑞士舉行，然而即使台灣一直向世界衛生組織（WHO）爭取以觀察員身分出席，然而至今還是未獲回應，等於連續7年沒收到邀請函，恐怕亦是自2017年蔡英文總統上任後第七次被拒於門外。為爭取國際認同，北加州 台灣同鄉聯合會發起籌款，預計在5月20日當天在華盛頓郵報上登半版廣告，希望在主流發聲。

「我們是希望在5月20世界衛生大會時，世界衛生組織的成員可以看見台灣，讓台灣共同為全球的人民健康福祉一起努力。」北加 州台灣同鄉聯合會長張正邦指出，會選在5月20日，與台灣的總統就職紀念沒有關係，單純是因為那天剛好是世界衛生大會召開，所以在當天刊出廣告、表達訴求。

他指出，這次是北加州台灣同鄉聯合會第一次在主流媒體刊登廣告發聲，其實也是理事會的想法，大家認為台灣在爭取國際聲浪上，不能僅僅是在社區內宣傳，還需要「走出去」，堅定向主流社會表達立場。這次的廣告費用約為4、5萬元，也期待鄉親共同幫忙。

張正邦進一步指出，台灣本來就是一個主權獨立的國家，而且在健康與醫療，還有世界衛生上的貢獻，決不落於人後。世界衛生大會台灣居然連觀察員都無法參加，就是因為中國的阻撓與打壓；台灣社區必須要團結，堅持理想，才能保障台灣人民健康福祉。

張正邦說，北加州台灣同鄉聯合會是501(c)(3) 非營利組織，所有捐款可以抵稅。捐款者可電郵[email protected]。告知捐款數目, 以便確認並提供收據。捐款方式：ZELLE。帳號：[email protected]。Gofundme網站：www.gofundme.com/f/WHA-for-Taiwan