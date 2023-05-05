北加福智 5/14免費母親節園遊會

北加福智將依傳統，舉辦母親節園遊慶會。（檔案照片）

為慶祝母親節 ，北加 福智中心宣布，將於5月14日舉辦免費園遊會。當日除了有美食 、遊戲，以及祈福攤位以外，還有各式表演，希望能夠在母親節展現大家對於母親的感謝，也給大眾一個充滿天倫樂的周日。

福智公關部主任李怡臻指出，當日會有多個食品攤位，提供車輪餅、紅油抄手、 煎餅果子、川味傷心涼粉、澳門葡式蛋塔、冷串串、韓式粉絲等，各式美食呈現不同的文化和風味。

遊戲攤位方面則準備了捏捏樂、Slime Fun、造型氣球、蹦蹦屋、棉花糖、Finding NEMO等，讓大人跟小孩都能夠體驗愉快的時光。親子DIY區，還有傳統糖畫、黏土卡通、手作七彩飲等。

北加福智分會成立於2004年，提供廣論研討班等遍及矽谷灣區，除了佛學宗教推廣以外，也推動心靈提昇與生命成長的理念，定期舉辦各種講座和學習課程。因此，當日亦會提供祈福攤位，祈求母親與全家人的健康和平安，傳達對母親深深的祝福和關愛。現場還會有兒童合唱團、功夫、民族舞、芭蕾舞、魔術、樂團等表演。

時間：5月14日11時30分至下午2時30分

地點 : 北加福智中心（1338 Ridder Park Dr. San Jose, CA 95131）

免費入場，報名連結：https://reurl.cc/WDZ7AD

聯絡人 : 沈春燕 [email protected]