中設「警僑事務海外服務站」 舊金山僑界抗議

金山灣區僑學各界為「堅決反對中共設置恐怖組織（海外警僑服務站）」舉行記者會。（本報記者╱攝影）

舊金山灣區 僑學各界4日舉行「堅決反對中共 設置恐怖組織（海外警僑服務站）」記者會，在場的僑界及民運人士發表了一份共同宣言，抗議和譴責他們所指稱的中共政權目前在全球超過50個國家100多個城市成立「警僑事務海外服務站」，認為這是非法國際恐怖組織，戕害自由民主人權等普世價值，嚴重侵擾各國主權與法治。新聞記者會由中華傳統文化協會、五洲洪門致公總堂主辦。

對於日前美國司法部、聯邦調查局等執法機關，依據美國「獨立宣言」及憲法明白揭示的自由權利與法治思想，以充當特工、妨礙司法等罪名拘捕並起訴兩名紐約華埠僑領，舊金山灣區各僑團表示肯定與支持。

五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢在會上發言。（本報記者╱攝影）

該份共同宣言還指出，中華民國經過數十年的探索追尋，累積經驗，成就了今日舉世矚目的台灣自由法治社會，成為世界華人的民主燈塔，與美國人民共享現代社會自由、民主、人權等普世價值。舊金山灣區各僑團支持中華民國持續與美國深化交流，增強互信與提升關係。

宣言最後還表示，大陸的中國共產黨不代表中國，更不代表中國人民。中國人民也應有享受自由空氣與民主生活的權利。宣言嚴正提醒和呼籲至今仍支持中共政權的一些僑團，不再自私，停止利用美國賦予的民主自由權利來戕害中國未來的民主自由。

記者會由中華傳統文化協會會長鄧灼昭和五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢主持。趙炳賢表示，聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名涉嫌從事中國海外祕密警察工作的紐約僑界人士，分別是現年61歲的盧建旺和59歲的陳金平。二人均為美國公民，現在面臨妨礙美國司法公正等罪名起訴。

趙炳賢認為，該事件說明了「共產黨的魔掌，無處不在」，但他相信，中共代表的「惡勢力」，不能代表十幾億中國人，他希望現在擁護和支持中共的僑團「居安思危」，不要被中共收買和利用。

參加記者會的僑界人士還包括中華傳統文化協會會長鄧灼照、舊金山雙十國慶籌備委員會共同主席林炳昌、合和總會館前主席余武良、中國國民黨駐美總支部常委于愛珍、五洲洪門致公總堂西文書記楊海平、舊金山僑務委員林馬玉冰，南灣僑務委員呂玉貞、魏德珍，士德頓溯源堂主席鄺劭源、知名海外民運人士封從德、中國民主基金會會長方政以及中國問題評論員程凱等。