民運人士封從德：中企圖長臂管轄台美 須反擊

著名民運人士封從德（中）、方政（左）和僑社領袖林炳昌（右）4日出席反對中共設置恐怖組織的記者會。（本報記者╱攝影）

在1989年六四天安門事件中被北京市公安局通緝的21名學生運動領袖之一，知名民運人士封從德出席了4日舊金山 僑界反對中共 設置恐怖組織（海外警僑服務站）的記者會。

在會上，封從德譴責中共專制政權施行「國家恐怖主義」。他認為，中共正在試圖用專制控制全球，先是控制香港 ，現在又企圖長臂管轄台灣和美國，直接濫用警察、軍人和特務進行暗殺。他強調：「我們必須反擊。」

封從德分享了他在2019年計畫從日本乘飛機往香港，出席當地六四事件30周年悼念晚會，但他在香港機場被扣留四小時，最後被拒絕入境並原機遣返的經歷。他表示，一開始是香港工作人員檢查其入境文件，但之後拒絕他入境的主管很明顯是大陸廣州人。因此他認為香港已經完全成為中共勢力範圍。

另一位民運人士方政則希望舊金山「擁共僑團」守住底線，還認為中共黨恐怖主義擴張，越來越明目張膽。他很高興在紐約的海外警僑服務站引起美國重視，強調：「只有中華民國才是真的中國。」