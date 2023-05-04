保障更生人生活 聖縣將發補助

聖縣縣議長艾倫伯格提出，刑滿釋放的人們在重新融入社會時，應得到幫助。（記者王子涵／翻攝）

僅今年3月，就有2297人從聖他克拉拉縣監獄 釋放。然而，這些人想要再次融入社會並不是件容易的事。可查的犯罪紀錄很難通過住房與就業 的背景審查，當缺乏基本的生活資源和穩定時，便很容易再次選擇犯罪從而成為慣犯。為給刑滿釋放的人們重新融入社會的機會，聖他克拉拉縣在2日的縣議會中討論如何保障出獄犯人收入試點計畫。

提案由聖縣縣議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）提出，並得到聖荷西市中心聯盟、聖他克拉拉市警局、聖縣縣警辦公室、州參議員 貝克（Josh Becker）、州參議員柯提斯（Dave Cortese）等人的支持。

該提案計畫利用美國救援計畫法案（APRA）的資助，向重新融入社會的居民提供緊急租金援助，用每月現金補助的方式，穩定再就業，減少再次犯罪，促進整體社區的安全。

提案介紹指出，由於在出獄後缺乏基本的支持，導致人們很難達到緩刑或假釋的條件，如毒品測試、治療以及罰款等，最終陷入犯罪和入獄的循環，這對於社會也是沉重的經濟負擔。「監禁一名罪犯的運營成本，在Elmwood監獄為每天300元，在縣立監獄為每天679元。相比之下，試點的收入保障計畫，每人每月的花費僅為1000」。

艾倫伯格表示，聖縣已開創性地為寄養兒童群體制定了收入保障計畫，並會擴大至更多的群體，幫助社區中每一個自給自足的人們。

華裔縣議員李洲曉（Otto Lee）表示，貧窮並非犯罪，應該盡全力改善系統性不公正，以滿足人們最基本的需求，給予人們追求教育、工作培訓以及創業的自由。