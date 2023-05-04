賴銘琪投書主流媒體：中國不能決定台灣跟誰交朋友

賴銘琪處長投書英文媒體，強調中國不能夠決定台灣跟誰交朋友。（記者李榮／翻攝）

駐舊金山台北經文處長賴銘琪近日投書猶他州 「德述理新聞報」（Deseret News），投書標題為「觀點：對台戰爭不會輕易得逞」(Opinion: A war against Taiwan would not go down easily)。副標題則為「台灣決心維持現狀」(Taiwan is determined to uphold the status quo)。

賴銘琪在投書中指出，在台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）4月初見面後，中國就發動連串的軍事演習，展示中國「隨時準備戰爭，來粉碎分裂活動和外國勢力的干涉。」而這並非中國首次針對愈來愈緊密的美台關係「秀肌肉」警告，去年眾議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 訪台時，中國也做出類似的舉動。

賴銘琪在文中表示，中國不能夠決定台灣跟誰交朋友，而且中國也不能決定台灣如何與國際友人互動。雖然中國對台有著迫在眉睫的威脅，但肯定中國對台的戰爭不會輕易得逞。台灣與美國一直在合作，加強本身的防衛能力。像是「武器出口交付解決法案」（Arms Exports Delivery Solutions Act）就是希望加速美國對台灣交付防禦武器。

賴銘琪指出，非常感謝所有發聲支持台灣、反對中國威脅的國家。這些譴責在很大程度上阻止中國軍演上採取更激進的行動。在理念相近的夥伴的持續支持下，台灣有決心維護台海現狀和以及印太地區的和平與穩定。