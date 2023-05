賴銘琪投書主流媒體：中國不能決定台灣跟誰交朋友

賴銘琪處長投書英文媒體,強調中國不能夠決定台灣跟誰交朋友。(記者李榮/翻攝)

駐舊金山台北經文處長賴銘琪近日投書猶他州 「德述理新聞報」(Deseret News),投書標題為「觀點:對台戰爭不會輕易得逞」(Opinion: A war against Taiwan would not go down easily)。副標題則為「台灣決心維持現狀」(Taiwan is determined to uphold the status quo)。

賴銘琪在投書中指出,在台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)4月初見面後,中國就發動連串的軍事演習,展示中國「隨時準備戰爭,來粉碎分裂活動和外國勢力的干涉。」而這並非中國首次針對愈來愈緊密的美台關係「秀肌肉」警告,去年眾議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 訪台時,中國也做出類似的舉動。

賴銘琪在文中表示,中國不能夠決定台灣跟誰交朋友,而且中國也不能決定台灣如何與國際友人互動。雖然中國對台有著迫在眉睫的威脅,但肯定中國對台的戰爭不會輕易得逞。台灣與美國一直在合作,加強本身的防衛能力。像是「武器出口交付解決法案」(Arms Exports Delivery Solutions Act)就是希望加速美國對台灣交付防禦武器。

賴銘琪指出,非常感謝所有發聲支持台灣、反對中國威脅的國家。這些譴責在很大程度上阻止中國軍演上採取更激進的行動。在理念相近的夥伴的持續支持下,台灣有決心維護台海現狀和以及印太地區的和平與穩定。