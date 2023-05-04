民眾：加州房價漲太快 對自住者不利

加州很多地方房價漲幅非常劇烈。（記者李榮／攝影）

加州 在1978年通過13號提案，讓地產稅徵稅估值限定在2%以下，也就是說若今年估值為100萬，明年的估值不能超過102萬。1986年的58號提案，允許父母和子女之間轉讓業權時，若符合條件不需重估地產。後來19號提案通過後，限縮繼承時的轉讓重估豁免，也引起民眾對於徵稅公平性的討論。畢竟，例如德州等地，是以市價計算年度地產稅，而非設定增幅上限，或者繼承豁免。

「我們認為，加州的地產價格漲得太快速了。」反對19號提案的桂弘芳指出，13號提案限制了評估和財產稅的最高增長百分比，「這就是有多少人能夠留在加州，並將資產代代相傳的原因。如果是針對家庭來以遮風避雨的房產來強硬加稅，對於一般居民太不公道」。

她表示，以灣區 來說，許多新購房的居民或許可以負擔高房價 與高稅金，但這些人能負擔高價房產，自然是高收入族群。然而，繼承父母房產的民眾不一定是高收入，很多人根本負擔不起房產稅十倍甚至更多的漲幅。而且她認為，諷刺的是，19號提案的標題稱是對於老年人和殘疾人家庭的保護，但受到負面影響最大的群體就包括老年人和殘疾人，以及沒有收入能力的弱勢群體。

在加州擁有房產十多年的Adam Chen也說，加州很多地方的房價增加快速，例如他的房產就從購買時的40萬出頭，現在市值已經約120萬。如果依照市價徵收，房產稅可是暴增三倍。

他表示，自己是服務業、太太是幼兒園老師，工資再怎麼上漲，也沒有碼農動輒幾十萬的年薪。兩人能留在灣區，也就是因為房子買的早一點，勉強在這邊生活、堅守崗位，「也因此，在加州貧富差距、資產價格暴增的大環境下，我覺得在房產稅上，有個漲幅的限制是合理的。」

Adam說，19號提案影響繼承的徵稅標準，其實對於想在加州世世代代的生存的家庭很不友善。除非先解決收入差距過大的問題，否則將中、低收入職業人士都趕出社區，對於整體的發展會有很大傷害。