連續產下4對雙胞胎 東灣夫婦：大驚喜

東灣居民格魯茲曼夫婦在舊金山 卡斯楚谷(Castro Valley)營運「查巴德猶太 中心」(Chabad Jewish Center)，格魯茲曼(Rabbi Shimon Gruzman)今年37歲，35歲妻子嘉妮(Chanie Gruzman)上個月產下這個家庭的第四對雙胞胎。

格魯茲曼表示，第四對雙胞胎是個大驚喜。格魯茲曼夫婦2013年創立猶太中心，當時他們是擁有一對雙胞胎的父母。現在有了四對雙胞胎，全家搬到第三間房子，屋內有五間臥室。

「北加州 猶太新聞」(The Jewish News of Northern California)最先報導格魯茲曼夫婦擁有四對雙胞胎的消息。「紀事報」也採訪到這對擁有四胞胎的父母。

格魯茲曼夫婦都生長在大家庭，嘉妮來自一個有12個孩子的家庭、格魯茲曼則來自有11個孩子的家。兩人育有的四對雙胞胎中，只有一個男孩，其他七人是女孩，並且只有一對是同卵雙胞胎，這有助於家人區分手足。

根據「金氏世界紀錄」(Guinness World Records)，目前當代世界紀錄是六對雙胞胎、出生在南非，時間為1967年至1973年。這此之前，曾有一名被稱為維希里耶夫(Feodor Vassilyev)妻子的俄羅斯女士，於1770年過世前生下了16對雙胞胎。

產下第四對雙胞胎之後，在親人協助下，格魯茲曼夫婦已回到猶太中心工作。格魯茲曼表示，當家庭成員增加，會對工作帶來更多祝福，若有機會讓更多孩子來到這個世界，他們不應拒絕。他說，2022-2023年是「Year of Hakhel」，意指團聚之年(the year of gathering)，「很開心今年能與另外兩名家庭成員相聚。」

格魯茲曼家庭擁有四對雙胞胎，可能在卡斯楚谷令人注目，但在伊利諾州溫奈特塔(Winnetka)的雙胞胎多產地，卻很常見。根據金氏世界紀錄，2018年，當地New Trier高中紀錄曾有44對雙胞胎。