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灣區民眾喝優質水 感謝奧尚內西百年大壩

記者李怡／舊金山報導
奧尚內西大壩為包含舊金山在內的灣區四縣270萬居民和數千家企業提供優質的飲用水。（Getty Images）
奧尚內西大壩為包含舊金山在內的灣區四縣270萬居民和數千家企業提供優質的飲用水。（Getty Images）

舊金山市長布里德與灣區的多個市長、聯邦官員與舊金山公用事業委員會(SFPUC)，3日一起發文紀念奧尚內西（O'Shaughnessy Dam）大壩建成一百周年。於1914年開始興建、1923年竣工的奧尚內西大壩，為包含舊金山在內的灣區四縣270萬居民和數千家企業提供優質的飲用水。

工人們正在升級供水系統，以造福子孫後代。(SFWPS供圖)
工人們正在升級供水系統，以造福子孫後代。(SFWPS供圖)

人們都知道，舊金山市的飲水在全國口感是最好的，正是因為有了奧尚內西（O'Shaughnessy）水壩，才得以飲用赫奇（Hetch Hetchy）水庫優質的可靠水源，而非循環過濾或地下水源。奧尚內西大壩和赫奇水庫的供水系統是通過重力原理，將水庫的水源供到灣區，是全國僅有的幾個免於過濾供水系統之一。赫奇水庫的水非常乾淨，無需過濾或經過化學能源密集型處理，保證了水源的優質。

奧尚內西大壩，是以建造大壩的總工程師奧尚內西命名的。布里德表示，今天不僅慶祝奧尚內西大壩作為水利系統的奇蹟，還應感謝那些有遠見和獨創性建造了大壩的人。這項工程讓灣區飲水更潔淨環保，造福子孫後代。

工人們正在升級供水系統，以造福子孫後代。(SFWPS供圖)
工人們正在升級供水系統，以造福子孫後代。(SFWPS供圖)

除了為270萬人提供清潔飲用水，奧尚內西大壩也為舊金山機場、交通系統、學校、圖書館和多個城市的日常生活發電。舊金山公用事業委員會稱，「如果沒有可靠的清潔飲用水源和電力來源，舊金山就不會成為一個大城市。沒有這個系統，現在的灣區不會存在。這就是為什麼我們努力支持國家公園管理局積極的環境管理，持續進行基礎設施投資，以確保此系統再為居民服務100年。」

奧尚內西大壩和赫奇水庫的歷史可以追溯到20世紀初，當時舊金山迫切需要可靠的供水源頭。1906年的地震和隨後的火災，毀壞了供水基礎設施。大壩的建設始於1914年，在工程師O'Shaughnessy的領導和監督下，施工十年於1923年完工。當時項目面臨眾多障礙，包括法律、工程以及偏遠地區建築相關的多重挑戰。

舊金山目前仍致力於對赫奇水庫進行重大保護和維修投資，改進供水系統，預計將耗資48億元。工程也將修復更換地震預防系統。整個改善計畫預計將於今年夏季完成。

舊金山 灣區 投資

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