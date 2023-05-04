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PG&E節電獎勵計畫上線註冊 去年發出5500萬元

記者葛歆睿／聖荷西報導
PG&E節電獎勵計畫以帳單信用額度的形式獎勵在用電高峰期時能夠暫時減少用電的參與者。PG&E用戶去年收到了超過5500萬元的獎勵。（PG&E提供）
PG&E節電獎勵計畫以帳單信用額度的形式獎勵在用電高峰期時能夠暫時減少用電的參與者。PG&E用戶去年收到了超過5500萬元的獎勵。（PG&E提供）

太平洋瓦電（PG&E）2023年節電獎勵計畫（Power Saver Rewards Program）日昨上線。PG&E鼓勵住宅電力用戶立即註冊。該計畫以帳單信用額度的形式獎勵在用電高峰期能夠暫時減少用電的參與者。PG&E用戶去年收到了超過5500萬元的獎勵。

加州獨立系統運營商將在5月1日至10月31日不定期啟動名為Flex Alert和/或Energy Emergency Alert Watch的節電獎勵計畫活動日，並在前一天向用戶發送通知，提醒減少用電。2022年一共有十個活動日，計畫參與者平均收到35元獎勵。

目前，有超過170萬用戶註冊了這項計畫。在活動日下午4時至晚上9時減少用電的參與者，將在今年的節電獎勵計畫結束後自動獲得積分，積分會在帳單明細中體現。活動期間，用戶每減少1000瓦時 （kWh）用電量可獲得2元，不減少用電不會受到懲罰。

PG&E公用事業合作與創新副總裁奧古斯特（Aaron August）說：「節電獎勵計畫對我們的用戶來說是一場勝利。它減少了對電網的需求，增強了可靠性並有利於環境。去年，這項計畫發揮了重要作用，幫助避免了破紀錄高溫下的輪流停電。」

節電獎勵計畫由加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission）發起，鼓勵在極端熱浪期間節約用電，以減輕電網的整體壓力並防止輪流停電。用戶在活動日用電高峰時段，通過將恆溫器調至78度或更高、關掉不用的燈、拔下電動車插頭、以及錯峰使用洗衣機、烘乾機和電烤箱等大型電器，暫時減少用電。

使用智能電表（SmartMeter）的PG&E電力用戶，只要沒有參加衝突的高峰時段計畫，就有資格參與。大多數參加社區選擇聚合器（Community Choice Aggregator）的用戶也可以參與。註冊後可以隨時在網站上退出。訪問powersaver.pge.com了解更多信息並註冊。

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