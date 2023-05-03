我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

屋崙教師4日將罷工 公校關閉 影響3.4萬學生及家長

編譯組／2日綜合電

屋崙學區教師將於4日展開至少為期一天的罷工行動，屋崙聯合學區所有公校4日當天關閉，影響學區內3萬4000名學生及其家長。

屋崙教育協會(Oakland Education Association)1日下午經過一整天的談判後，表示無法與學區達成協議，宣布罷工意圖。協會代表指出，與學區談判將繼續進行，唯有重大轉變，方能改變勞方4日罷工決定。

屋崙教育協會臨時主席阿曼達里茲（Ismael Armendariz）說，學區代表到談判桌時，一點準備也沒有，這讓勞方無法接受。

目前屋崙聯合學區與屋崙教育協會爭執重點為教師薪資、班級學生人數。勞方並且要求學區提供更多教育顧問，協助教育工作進展。

根據報導，屋崙學監瓊森-川梅爾(Kyla Johnson-Trammell)上個周末承諾提出新建議。加州教育廳長瑟蒙德(Tony Thurmond)與阿拉米達學監卡斯楚(Alysse Castro) 1日也出席談判，設法調停雙方。

阿曼達里茲1日於書面聲明中指出，勞方目標為達成協議，與學區建立合約，達成延攬教師，服務學生需求，特別是許多學生需要精神醫療服務，同時改善服務殘障學生，加強投資非裔社區學校。

工會代表指出，目前約有20%的屋崙聯合學區教師準備離職，許多學校教師缺乏，問題極其嚴重。

屋崙學區代表稱，從上周四開始，他們就一直與勞方認真談判，即使勞方宣稱罷工，他們仍將繼續談判，希望問題能得到解決。學區於一項書面聲明中稱，非常高興屋崙教育協會仍繼續留在談判桌上。學區對雙方達成協議，仍感到相當樂觀，希望罷工能夠避免。

教育協會取得一些學生家長支持。曾擔任教師工作的狄加多(Chela Delgado)有兩個小孩就讀於屋崙學區。他說，雖然罷工對學生家長帶來壓力，他仍與教師站在一起，因為這對學生長遠發展有利。

有些家長與社區民眾反對這次罷工，600名以上地方民眾連署簽名，反對這次罷工。連署信中強調他們堅決反對學習中斷，同時指出學區只有30%左右的學生，閱讀與數學程度達到學年標準，學校必須重視學生需求。

學區官員強調，由於財務狀況不佳，無法達到教師要求。阿縣與州府官員指出，屋崙學區之所以能達到平衡預算，全部仰賴一次性疫情救濟基金。目前這筆救濟基金幾乎用罄，但學區未來必須設法繳付各項帳單。

學區 屋崙 教育

上一則

法醫：鮑勃．李死於心肺被刺穿 體內驗出古柯鹼、K他命

下一則

耆老心理健康堪憂 盼政府干預 金山圓桌會收集社區需求

延伸閱讀

談判破裂 超萬名好萊塢編劇罷工

談判破裂 超萬名好萊塢編劇罷工
長島大頸唯一華裔董事卸任 2華女參選

長島大頸唯一華裔董事卸任 2華女參選
市長盛桃擬議預算 盼填補屋崙財政缺口

市長盛桃擬議預算 盼填補屋崙財政缺口
非裔遊民 暴斃屋崙華埠街頭

非裔遊民 暴斃屋崙華埠街頭
遏阻槍枝暴力 屋崙亞裔市長多管齊下

遏阻槍枝暴力 屋崙亞裔市長多管齊下

熱門新聞

中國大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害，同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

2023-04-28 21:41
大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害。同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

中國留學生舊金山搭Uber 1死1重傷

2023-04-29 02:20
史丹福大學女畢業生佩洛夫的青春被永遠定格在21歲。（聖縣縣警辦公室提供）

史丹福大學50年前兇殺冷案破案 連環殺人狂已78歲

2023-04-27 21:41
Meta計畫在灣區再裁員1500人。（美聯社）

Meta再裁員 灣區將砍1500人

2023-05-02 13:55
GoFundMe的籌款頁面介紹，Bethany是一個美麗、聰明、有愛心和溫柔的人。（取自籌款頁面）

舊金山去世陸生 愛旅遊美食、聰明有愛心

2023-04-29 02:19
金山人語

生前該把錢全花光？

2023-04-25 02:00

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…