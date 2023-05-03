屋崙教師4日將罷工 公校關閉 影響3.4萬學生及家長

屋崙學區 教師將於4日展開至少為期一天的罷工行動，屋崙聯合學區所有公校4日當天關閉，影響學區內3萬4000名學生及其家長。

屋崙教育 協會(Oakland Education Association)1日下午經過一整天的談判後，表示無法與學區達成協議，宣布罷工意圖。協會代表指出，與學區談判將繼續進行，唯有重大轉變，方能改變勞方4日罷工決定。

屋崙教育協會臨時主席阿曼達里茲（Ismael Armendariz）說，學區代表到談判桌時，一點準備也沒有，這讓勞方無法接受。

目前屋崙聯合學區與屋崙教育協會爭執重點為教師薪資、班級學生人數。勞方並且要求學區提供更多教育顧問，協助教育工作進展。

根據報導，屋崙學監瓊森-川梅爾(Kyla Johnson-Trammell)上個周末承諾提出新建議。加州教育廳長瑟蒙德(Tony Thurmond)與阿拉米達學監卡斯楚(Alysse Castro) 1日也出席談判，設法調停雙方。

阿曼達里茲1日於書面聲明中指出，勞方目標為達成協議，與學區建立合約，達成延攬教師，服務學生需求，特別是許多學生需要精神醫療服務，同時改善服務殘障學生，加強投資非裔社區學校。

工會代表指出，目前約有20%的屋崙聯合學區教師準備離職，許多學校教師缺乏，問題極其嚴重。

屋崙學區代表稱，從上周四開始，他們就一直與勞方認真談判，即使勞方宣稱罷工，他們仍將繼續談判，希望問題能得到解決。學區於一項書面聲明中稱，非常高興屋崙教育協會仍繼續留在談判桌上。學區對雙方達成協議，仍感到相當樂觀，希望罷工能夠避免。

教育協會取得一些學生家長支持。曾擔任教師工作的狄加多(Chela Delgado)有兩個小孩就讀於屋崙學區。他說，雖然罷工對學生家長帶來壓力，他仍與教師站在一起，因為這對學生長遠發展有利。

有些家長與社區民眾反對這次罷工，600名以上地方民眾連署簽名，反對這次罷工。連署信中強調他們堅決反對學習中斷，同時指出學區只有30%左右的學生，閱讀與數學程度達到學年標準，學校必須重視學生需求。

學區官員強調，由於財務狀況不佳，無法達到教師要求。阿縣與州府官員指出，屋崙學區之所以能達到平衡預算，全部仰賴一次性疫情救濟基金。目前這筆救濟基金幾乎用罄，但學區未來必須設法繳付各項帳單。