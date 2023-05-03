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聖荷西寵物狗 免費接種疫苗

記者葛歆睿／聖荷西報導
亞馬遜向矽谷人道社會捐贈1萬元。（記者葛歆睿／攝影）
亞馬遜向矽谷人道社會捐贈1萬元。（記者葛歆睿／攝影）

5月是全國寵物月，亞馬遜（Amazon）向多家非營利機構捐款總計超過10萬元，並與PetIQ旗下的VIP Petcare合作，於2日至3日在聖荷西、西雅圖和芝加哥三個城市，為寵物狗免費接種狂犬疫苗和DAPP疫苗。

2日下午，聖市市政廳圓形大聽內，近百名狗主人帶著狗前來打針。市長馬漢、第三區市議員托雷斯（Omar Torrs）以及亞馬遜和矽谷人道社會（HSSV）代表出席活動。亞馬遜當場向HSSV捐贈1萬元。

馬漢感謝亞馬遜的慷慨捐贈，稱這筆資金來的非常及時。因為動物庇護所正面臨資源緊缺，但需求龐大的挑戰。「這筆錢將被用來提升收容所動物的生活質量，讓它們在等待被領養期間，得到所需的照顧、醫療、以及愛。」馬漢鼓勵民眾通過領養的方式主支持當地動物庇護所，即便無法做出長期承諾，也可以嘗試三周至三個月的短期寄養。

托雷斯表示，無論收入水平如何，所有人都應該能夠體驗到寵物帶來的快樂和陪伴。養寵物是有責任的，但責任也是意味著花銷。獸醫護理的費用近年來有所增加。對於許多人來說，寵物疫苗可能非常昂貴，尤其是當擁有多隻寵物時。低成本和免費的寵物診所服務有利於服務欠缺的社區。通過提供免費疫苗接種，寵物得到所需要的護理，保持健康。這也將幫助減少送到收容所的動物數量。

亞馬遜公共政策經理凱西陽（Kathy Duong）表示，對很多人來說，寵物不僅僅是動物。根據美國寵物協會對全國寵物主人的調查，三分之二的美國家庭擁有寵物，95%的寵物主人將寵物視為家庭成員。毫無疑問確保寵物健康非常重要。

HSSV首席開發官科爾曼（Dan Coleman）說：「HSVV相信每個人都有權享受人與動物關係帶來的好處，包括增加快樂、減少孤單感、緩解壓力。」這筆捐款將被用於一項名為「家庭團聚（Family Togeter）」的倡議，以幫助有需要的養寵物家庭，確保主人無需做出棄養的艱難決定，尤其是涉及分離家庭。此外「家庭團聚」還將提供臨時寵物健康診所，擴大移動服務，並為低收入家庭的寵物狗提供餐食。

HSSV成立於1929年，提供優質收養服務、經濟實惠的絕育手術、疫苗接種和微芯片植入服務、寵物護理服務和教育計畫，以加強人與動物之間的聯繫。

一隻柯基犬正在接種疫苗（記者葛歆睿／攝影）
一隻柯基犬正在接種疫苗（記者葛歆睿／攝影）
馬漢、托雷斯、以及亞馬遜和矽谷人道社會代表2日出席聖市市政廳圓形大聽的免費寵物疫...
馬漢、托雷斯、以及亞馬遜和矽谷人道社會代表2日出席聖市市政廳圓形大聽的免費寵物疫苗接種活動。（記者葛歆睿 / 攝影）
托雷斯特地帶來了他的寵物狗。（記者葛歆睿 / 攝影）
托雷斯特地帶來了他的寵物狗。（記者葛歆睿 / 攝影）

亞馬遜 疫苗 庇護

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