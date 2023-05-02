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市府律師邱信福 介紹辦公室3大職責

記者李怡╱舊金山報導
邱信福簡報市府律師辦公室的三大職責。（記者李怡╱攝影）
邱信福簡報市府律師辦公室的三大職責。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）5月1日在辦公室召開中文媒體會議，介紹市府律師辦公室服務的範圍和三大職責，以及目前正在審理的重大案件，例如無家者權益、鴉片類藥物以及槍枝暴力限制令等關鍵案件。

邱信福表示，準備在未來恢復向中文媒體定期做簡報的傳統，讓社區民眾了解城市的司法動向。「舊金山市府辦公室服務於舊金山的市和縣，某些情況下還可以代表舊金山和加州民眾提起訴訟，舊金山市府律師，是加州約11個獨立選舉產生的市律師之一。大多數城市律師實際上是由市長或首席行政官或市議會任命。」

舊金山市府律師辦公室為舊金山市和縣的100多個城市部門提供法律服務。服務的對象包括市長、市議會中的每位議員、為各個市府委員會等提供法律諮詢和起訴工作。

目前市府律師辦公室有300多名專業人員。基本上有三類工作。首先是提供建議和諮詢，談判和起草市府機構合同。其中一些可以公開，但很多建議是保密的。其次是保護舊金山縣市免受索賠和訴訟，包括聯邦和州方面的初審法院、上訴法院和最高法院級別等行政程序。第三是代表城市和加州民眾提起訴訟。多年來市府辦公室對槍枝製造商等多個機構發起訴訟。

邱信福表示，市府律師辦公室首要任務是確保城市合法解決應對當下的問題，無論是應對住房、無家可歸問題、氣候危機、持續的公民權利、工人消費者保護等都是關注的問題。

當前市府律師辦公室正在審理的三起重大訴訟程序，包括無家者權益案件、鴉片類藥物與槍枝暴力限制令。邱信福介紹槍枝限令時表示，亞裔社區非常注重治理槍枝暴力危機，今年發生在半月灣和蒙特利公園槍擊案不僅涉及亞裔受害者，還涉及亞裔槍手。如果在未來實行了槍枝限令政策，舊金山警察局可以有權沒收具有威脅性持槍者的槍枝，如危險性人格患者或是精神疾病患者的槍枝。這意味著，法官可以命令該人不得持有槍枝。

邱信福表示，面對槍枝暴力問題，希望民眾知道，如果認為身邊有人可能會對自己或他人的人身安全造成威脅，應該立即與舊金山警察局聯繫。

舊金山 加州 亞裔

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