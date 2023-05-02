水上計程車 周末舊金山灣公開展示

初創公司擬在舊金山灣推出水上計程車。（美聯社）

一家小型海事公司Navier正在開發一系列未來電動水翼船，以一種更清潔及快捷的方式將人們從一個碼頭帶到另一個碼頭，藉此避開堵塞的橋梁或笨重的通勤渡輪。設想一下，這支隨叫隨到的船隊能夠在大約20分鐘內將人們從紅木城海岸送到屋崙的傑克倫敦廣場。

「水路不是旅行的障礙」，Navier公司創始人兼首席執行官巴塔查理亞（Sampriti Bhattacharyya）說。「它們是一塊免費的基礎設施，卻沒有得到充分利用」。

本周末在舊金山 灣，巴塔查理亞正在推出該公司的首次公開水上演示。N30是一艘30呎長由電池驅動的6人船，配有雙電動馬達，能以20節的平均速度帶電行駛約75海里。當它以大約15節的速度行駛時，它的船體升到水面以上，在其三個水下箔片上安靜地滑行。

「這種感覺有點神奇，像銀色沖浪者。它很平穩，除了風聲之外沒有任何聲音」，Global Founders Capital公司的合夥人斯塔爾特（Donald Stalter）說，該公司已經對Navier進行了投資 。

Navier公司已經從谷歌聯合創始人布林（Sergey Brin）、安卓 聯合創始人米納（Rich Miner）以及其他幾個風險投資基金獲得了超過1000萬元的種子資金。這種船目前在市場上用於休閒，同時為水上計程車概念的主將，標價為37萬5000元，但該公司拒絕透露建造每艘船的費用。

儘管很少被應用，水翼技術作為傳統V形底船的低阻力替代品已經存在了幾十年。西雅圖的海軍建築師比克（Paul Bieker）說：「它們非常適合在水面上快速運送人員，不需要使用大量的能源」。Navier公司宣稱這種船比傳統的汽油動力船效率高10倍。

今年早些時候，Navier公司在拉斯維加斯的CES上展示了它的船，本周末將在Marina Green進行演示。它的船將在成千上萬的觀眾面前跑圈，預計這些觀眾將出席Mubadala美國帆船大獎賽的冠軍賽。巴塔查理亞說，他們很快將在洛杉磯、聖地牙哥和太浩湖進行更多的演示。

該公司只製造了兩艘N30，但計畫擴大生產規模，並開發全面的自動停靠功能。巴塔查理亞說，該公司計畫在2024年底前製造大約40艘船。她說：「明年你會在海灣看到更多的船，之後我們會迅速擴大規模」。