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聖縣勞工辦提醒注意「工資盜竊」 罷占小費也算違法

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉報導
工資盜竊是指雇主未能向工人支付他們合法賺取的工資和福利，其中包括霸占小費。（記者葛歆睿 / 攝影）
工資盜竊是指雇主未能向工人支付他們合法賺取的工資和福利，其中包括霸占小費。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖他克拉拉縣勞工標準執行辦公室（Office of Labor Standards Enforcement，OLSE）承諾為聖縣所有居民創造安全和相互尊重的工作場所，透過外展和教育、工人權利培訓、企業責任培訓等方式實現這一目標，並提供多種語言免費諮詢熱線866-870-7725，解答與勞工相關的問題。

5月1日是國際勞動節，世界各地都將在這一天紀念勞工運動的鬥爭和壯舉。百年前，勞工們因不堪忍受每日工作長達14至16個小時而奮起反抗。如今儘管有健全的勞工法，但仍有某些不良雇主透過工資盜竊，侵害勞工利益。

根據加州勞資關係部數據顯示，每年全國各地勞工有150億元工資被盜，2020年僅灣區就有超過7000起工資盜竊索賠。很多最低工資勞工，每周將近一整天的工作得不到報酬。

工資盜竊是指雇主未能向勞工支付他們合法賺取的工資和福利。常見的工資盜竊類型包括：

• 違反工資和工時規定，如最低工資、加班、超時工作；

• 沒有吃飯和休息時間；

• 本應是雇員，卻被視為獨立承包商工；

• 霸占小費；

• 不支付最終工資；

• 非法剋扣工資。

工資盜竊可能發生在任何人身上，但對少數族裔和移民造成不成比率的影響。OLSE特別指出，在加州，所有工人無論身份如何，都可以獲得工資盜竊方面的幫助。如果前雇主曾對您進行工資盜竊，只要在規定期限內，仍然可以追溯，具體情況如下：

• 因支票退回或未能提供工資單或人事記錄，一年內可以追溯；

• 口頭承諾支付超過最低工資的工資，兩年內可以追溯；

• 違反最低工資、加班、無薪休息和用餐時間、病假、非法剋扣工資或未支付報銷，三年內可以追溯；

• 在有書面合同的情況下，四年內可以追溯。

如果您或您的家人、朋友在工作場所中經歷了工資盜竊，可以致電OLSE免費諮詢專線866-870-7725，專門從事勞動和雇傭法的非營利律師可以解答與勞工相關的問題，並提供英語、西班牙語、越南語、普通話、他加祿語和米沙鄢語服務。

勞工 加州 越南

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