我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

「孫被綁」 山景城老人接到勒贖電話 遭騙2萬

記者李榮／山景城報導
利用祖父母同情心的詐騙案頻傳，有人被騙了超過2萬元。（記者李榮／攝影）
利用祖父母同情心的詐騙案頻傳，有人被騙了超過2萬元。（記者李榮／攝影）

電話中，對方謊稱已將親人押走，或者稱親人處於危險之中，要求籌集費用，雖然是相當老套的詐騙手法，但還是不斷有人受騙。山景城警方27日指出，許多歹徒特別針對老人行騙，佯稱孫輩處於險境，要求趕緊準備金錢。而不久前，山景城就發生一宗類似的詐騙案，祖父母籌集了2萬元現金給對方，沒想到對方可能是見老人家愛孫心切籌錢快速，更又再獅子大開口要求加碼。

山景城警表示，員警是在3月8日時接獲報案，一名男子到警局大廳，稱自己應該已成為「祖父詐騙」的受害者。警局介紹，所謂的祖父詐騙，是指騙徒針對年長者行騙，詐騙嫌疑人打電話給祖父母，告稱他們的孫子女處於危機情況中，然後要求祖父母立即提供財務上的援助。有時候，詐騙者甚至會偽造來電號碼，讓通話看起來是來自可信任的家人或朋友。

警方表示，這宗案例中，來電的騙徒安排車手開車前往男子的家中，收到超過2萬元的款項。而且更誇張的是，騙徒看受害人願意給錢，還突然又稱，情況比原先的還要嚴重，得要再加錢。也因此受害人感到懷疑，掛斷與詐騙者的電話。

警方表示，駕車前來者與打電話詐騙的嫌犯並非同一人。車手後來拿了錢後，就揚長而去。

山景城警方說，目前正在與調查人員合作調查，不過警探認為可能還有其他受害者，希望有同樣經歷者與警方聯繫。警方也呼籲，如果有人用各種理由要求籌集資金，民眾都必須保持高度謹惕。詐騙者一般來說，會試圖透過移動支付App、匯款或購買禮品卡或匯票等方式欺騙受害人，有些人甚至會要求見面以親自收款。民眾若碰上類似事件，應與警方聯繫報案。

詐騙 App

上一則

「聽見原聲 看見台灣」 台灣原聲童聲合唱團7月15日灣區開唱

下一則

第一共和銀行瀕崩潰邊緣 負債大於資產找不到收購者

延伸閱讀

「阿公救我」 祖父母詐騙案頻傳 痛失兩萬現金

「阿公救我」 祖父母詐騙案頻傳 痛失兩萬現金
餐館媽媽樊榮 為女兒堅持美國夢

餐館媽媽樊榮 為女兒堅持美國夢
宣傳安全性行為 聖縣辦高中生視頻賽

宣傳安全性行為 聖縣辦高中生視頻賽
經濟振興＋住房挑戰 山景城發展２大議題

經濟振興＋住房挑戰 山景城發展２大議題
灣區大城空置店面多 郊區小城更空蕩蕩

灣區大城空置店面多 郊區小城更空蕩蕩

熱門新聞

中國大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害，同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

2023-04-28 21:41
史丹福大學女畢業生佩洛夫的青春被永遠定格在21歲。（聖縣縣警辦公室提供）

史丹福大學50年前兇殺冷案破案 連環殺人狂已78歲

2023-04-27 21:41
太浩湖地區經歷70年多來最可怕的冬季，許多房屋的屋頂被厚重的積雪壓到扭曲變形。（電視新聞截圖）

太浩湖70年來最慘冬季 巨量降雪讓房屋爆炸、倒塌

2023-04-22 23:20
金山人語

生前該把錢全花光？

2023-04-25 02:00
一名女子稱，曾遭殺害Cash App創辦人鮑勃‧李（右）的兇嫌莫梅尼（左）攻擊。（電視新聞截圖）

殺害Cash App創辦人鮑勃‧李兇嫌 一名女子稱曾遭其攻擊

2023-04-25 13:02
北岸槍擊案發生地點距華埠長者社區只有幾個街區，平時都是較安全區域。（記者李怡╱攝影）

又一起蓄意殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

2023-04-25 00:42

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償