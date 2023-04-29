前雇員騙蘋果公司1900萬元 退賠判刑3年

蘋果公司前雇員因欺詐1900萬元被判入獄。（美聯社）

一名蘋果 公司的前雇員將因陰謀詐騙 位於灣區的這家科技巨頭1700多萬美元而入獄，並被勒令賠償所有被偷財物。

普拉薩德（Dhirendra Prasad）周三（26日）在聯邦法院接受了3年的監禁判決，此前他承認了共謀實施郵件和電信欺詐（mail and wire fraud）的指控，以及共謀欺詐美國（defraud the United States）的指控。聖荷西法官還命令沒收普拉薩德資產價值數百萬美元，並支付賠償金：1739萬8104美元給蘋果公司，187萬2579美元給國稅局。

普拉薩德住在聖荷昆縣西部邊緣的山屋小鎮（Mountain House），在去年11月的認罪協議中，他說他從2008年到2018年受雇於蘋果公司，主要是作為蘋果公司供應鏈的零件買家與供應商合作，為這家科技巨頭購買零件和服務。

在認罪協議中，他承認，從2011年開始對雇主進行欺詐。他利用自己的角色讓蘋果公司支付永遠不會收到的物品和服務，並通過虛開發票、偷竊零件和拿回扣來欺騙公司。這些陰謀一直持續到2018年，使蘋果公司損失超過1700萬美元。

普拉薩德供出了兩名同謀，漢森（Robert Gary Hansen）和貝克（Don M. Baker），他們都經營著與蘋果公司有業務往來的供應商公司。據加州 北區聯邦檢察官辦公室稱，他們各自承認參與了這些犯罪。

在2013年一項詐騙中，普拉薩德將屬於蘋果的主機板運到貝克在橙縣的公司。在貝克接收了技術部件後，普拉薩德再讓蘋果公司購買這此部件，所得收益由貝克和普拉薩德分享。

2016年的另一個交易，普拉薩德安排將蘋果公司的零部件運到漢森擁有的公司，後者通過普拉薩德將零部件賣回給蘋果公司。同樣，蘋果公司支付了貨款，同謀者分享了收益。

聯邦加州北區檢察官辦公室在一份聲明中寫道，普拉薩德「被賦予了很大的自由裁量權，以做出有利於其雇主的自主決定」。但是，「普拉薩德背叛了這種信任，並濫用他的權力，以他的雇主為代價使自己致富，並同時接受了蘋果公司以工資和獎金形式提供的價值幾十萬美元的報酬。」此外，普拉薩德還利用他所掌握的蘋果公司欺詐檢測技術的內幕信息來設計他的犯罪計畫，以避免被發現。

普拉薩德還承認向他的債權人進行了非法付款，並利用一家空殼公司來逃稅，他目前欠美國國稅局（IRS）180萬美元的賠償金。

這位前蘋果公司雇員的郵件和電信欺詐指控的最高刑期為20年，但法官選擇判處他三年監禁、服刑期滿後再監督三年、沒收資產及歸還所盜款項。