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聖荷西市議會 否決「社區購買機會」法案

記者葛歆睿／聖荷西報導
副市長吳美花認為，COPA在防止租戶流離失所方面並不那麼有效，聖市需要提供更加直接的解決方案。（記者葛歆睿／翻攝）
副市長吳美花認為，COPA在防止租戶流離失所方面並不那麼有效，聖市需要提供更加直接的解決方案。（記者葛歆睿／翻攝）

在長達五個小時的公眾發言和激烈討論後，聖荷西市議會日前以九票贊成兩票反對，通過了否決具有爭議的可負擔住房保護法案。市議員希門尼斯（Sergio Jimenez）和托雷斯（Omar Torres）投下反對票，反對否決可負擔住房保護法案。

這個名為「社區購買機會」（Community Opportunity to Purchase Act, COPA），允許合資格的非營利組織優先出價購買聖市的多單位住宅物業，然後以負擔得起的價格出租，幫助租戶保住他們的房子。

市議員福利（Pam Foley）表示，通過COPA撥給非營利組織的500萬元，將能夠保住15個單位。但她的說法遭到了副市長吳美花（Rosemary Kame）的質疑。後者認為，COPA在防止租戶流離失所方面並不那麼有效，聖市需要提供更加直接的解決方案。她提出創建或支持一個實體，來幫助非營利機構獲得贈款和其他資金，來建造、收購或修復低收入住房單元。這樣既能保護可負擔住房，同時防止流離失所。

市議員托雷斯和奧爾蒂斯（Peter ORtiz）反駁，COPA只是聖市可以用來保護可負擔住房的一種工具。「流離失所意味著失去支持系統、失業和情感創傷。如果我們不保護住房，將會看到人們流離失所，而這些家庭是建造聖市的人，這讓人非常難過」，托雷斯說。

100多個民眾25日就這項法案發言，支持者相信，COPA將幫助租房者保住房子。一些人表達了他們對隨時可能流離失所的擔憂。一名西班牙語裔的居民通過翻譯對議員說：「大多數家庭沒有像你們一樣的機會。 有孩子、年輕人、父母和老人的家庭對流離失所感到焦慮和恐懼。」

反對者則認為，該項目賦予非營利組織太多權利，並影響房主推銷房屋的能力。聖市華裔房東劉邦妮（Bonnie Liu）表示，COPA無法幫助大多數低收入租房者，只對極個別的公司和非營利機構有利。她指出，聖市過去兩年僅在研究COPA上就已經花費了上百萬元的稅收，但沒有增加一個出租單元，稱這不是「使用稅收的正確方法、是不好的政策、以及錯誤的方向。」

聖荷西市議會25日以九票對兩票否決了頗具爭議的可負擔住房保護法案「社區購買機會」...
聖荷西市議會25日以九票對兩票否決了頗具爭議的可負擔住房保護法案「社區購買機會」。（記者葛歆睿／翻攝）

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