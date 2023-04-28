華人地產開發商夫妻跨教會送暖 母親節再舉辦贈禮布道

Susanna Pau（前排左）一談到跨教會的送暖活動，就非常開心。（記者李榮／攝影）

知名華人 地產開發商Peter & Susanna Pau，除了地產本業以外，也花了大量的時間與資源投入教會與慈善工作。特別是在最近幾個月他們支持123 Let’s Go!商場傳福音行動的四次商場派禮物、傳福音的活動。參與的教會團體愈來愈多，已經有30多個，參與的基督徒也在4月增至250人。而活動地點已擴展至八大華人商場，包括庫比蒂諾的中信廣場、Richmond市的東太商場、密爾比達的環球廣場和歐化中心、聖荷西 的Pacific RimPlaza、Dublin的歐化中心、聯合城的El Mercado Plaza，以及聖馬刁的Marina Plaza。

123 Let’s Go! 團隊計畫在5月13日進行下一場的贈禮布道活動，為慶祝母親節，大會特設現場抽獎，每個商場送出價值500元單車及其他精美禮品，並設有禱告站為在場有需要的人祈禱。

兩人處事作風一向低調，不過對於教會相關活動卻積極參與。除了持續的報佳音活動以外，為了幫助解決聖荷西的遊民問題，他們也一直與聖荷西市政府合作，由市府提供土地。兩人捐助組合的臨時住房，像是剛完成的瓜達盧佩臨時住房社區（The Guadalupe Interim Housing Community）內的住房，就是由夫婦所贊助。這些臨時住房由貨櫃改造，社區還有洗衣房與公共廚房等生活空間，主要的定位是成為無家可歸者的中繼站，幫助遊民重新踏上生活軌道。

Susanna Pau說，自己是第三代基督徒。（記者李榮／攝影）

自身為第三代基督徒的Susanna指出，自己個性不喜張揚、習慣低調，但是服務社會，當然是義不容辭。當今世代問題瀕生，貧富差距、社會歧見，以及過去幾年的新冠肺炎疫情、戰爭及國際衝突，接著還有經濟上的動盪，許多人生活艱難。「作為基督徒，實在很不忍心，很難過」。因此，她呼籲大家一起挺身而出、幫助他人。而她更贊助並親身參與商場的送暖活動，在灣區 多個商場，透過報佳音送禮物的方式分享愛與關懷。過去幾次活動都很成功，包括庫比蒂諾市長、密爾比達市長都現身支持。

「要聯合不同的教會，是很不容易的事情，但這次基督教各教會做到了。」Susanna說，由於得到各華人教會的支持，目前已經有近40個教會一起出來共同參與。跨教會的組織未來活動將會持續下去，多在各個商場舉辦活動，期待能帶給人們希望與快樂。

跨教會的商場贈禮活動由大批義工幫忙。（記者李榮／攝影）

牧師陳肇兆也指出，整個灣區注册登記的華人教會至少有120多個，而跨教會大規模的合作，可以說是「從來沒見過！」現在商場傳福音行動，已經有30幾個教會，以及至少十多個其他機構共同參與，成果顯著，讓人振奮。