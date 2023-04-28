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僑教中心圖書館 影音設備再升級 可發揮更多活動創意

記者江碩涵／南灣報導
電視機設備第一次用在說故事時間的帶動唱，提供提詞的功能。（主辦單位提供）
電視機設備第一次用在說故事時間的帶動唱，提供提詞的功能。（主辦單位提供）

參與金山灣區僑教中心圖書館「Story Time」的家庭持續增加為了提供更好的活動體驗，中心提升全新影音設備，已於本月26日第一次啟用，受志工與參與家庭好評。5月即將到來，中心也邀請繪本作家Gloria Y.C. Hsu到圖書館講述最新作品「超級小幫手-海灘救援隊」，教導孩子們環境保護意識。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑每次參與圖書館活動時，都親切自稱為主任阿姨。她說，僑教中心是海外僑胞的家，圖書館努力優化設備、辦理Story Time等多元活動，鼓勵青年僑胞帶著孩子走進僑教中心，不僅享受親子時光，也能促進媽媽間交流，希望透過活動引進新世代力量，增進僑社活力。

負責召集說故事志工的徐靖子表示， 非常開心圖書館新增影音設備，有了電視以後，可以發揮更多活動創意，無論是歌詞提詞或是手作活動小提示，皆可讓大家一目了然。她說，未來志工團隊會努力開發更多新創意、新玩法，讓小朋友每次來參與活動，都有不同的驚喜。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑向僑青介紹升級的設備與中心資源。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑向僑青介紹升級的設備與中心資源。（主辦單位提供）

活動志工張佳欣負責活動歌曲帶動。她在26日的活動，帶領小朋友唱「王老先生有塊地」，簡單輕快的節奏，許多小朋友也模擬動物的呱呱、汪汪、喵喵聲音，並使用館內新添購的響板道具，帶領孩子們打拍子。

圖書館添購適合學齡前的響板，受到家長與小朋友的喜愛。（主辦單位提供）
圖書館添購適合學齡前的響板，受到家長與小朋友的喜愛。（主辦單位提供）

5月僑教中心圖書館「Story Time」舉辦時間為17日上午10時30分，將由繪本作家Gloria Y.C. Hsu到圖書館為小朋友講述她的最新作品「超級小幫手-海灘救援隊」，這本書將教導孩子們環境保護意識，與書中小幫手一起拯救需要協助的海洋生物，活動不需預約，當天可直接入場。

故事時間的手作活動吸引小朋友的目光。（主辦單位提供）
故事時間的手作活動吸引小朋友的目光。（主辦單位提供）

圖書館 灣區 親子

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