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舊金山華人進步會講座 談社區療癒和團結

記者李怡／舊金山報導
華人進步會在疫情期間舉辦的青年藝術活動。（CPA供圖）
華人進步會在疫情期間舉辦的青年藝術活動。（CPA供圖）

舊金山華人進步會（CPA）25日舉辦「社區療癒和團結」主題講座，吸引眾多華裔移民、青年和數百名勞工參與。

自2021年以來，華人進步會制定了一系列服務新移民的計畫，以滿足華裔社區需求，包括與文化相關的雙語司法學習小組、多種族交流，以幫助中國移民建立並深化與其他社區成員的關係。

華人進步會表示，在過去疫情期間，華裔移民受到種族主義和暴力的影響，說明為他們制定長期服務解決方案的重要性，以治癒創傷，並創建真正安全的社區。

會議主講人之一，來自華埠的註冊會計師趙秋婷表示，她參加了CPA在2023年春季司法學習小組，課程內容非常有意義，且一定會把所學到的知識應用到生活工作與家庭社區當中，「讓充滿正能量的我們感化身旁的家人、朋友、同事和陌生人，為創造和諧社區做出努力」。

CPA青年會員領袖Amy Tang分享討論了「代際跨種族交流的文化治癒系列課程」。她表示，3月在代際空間活動中，成年人和年輕人有機會平等地交流，希望以後有更多的時間來討論代際溝通與交流問題。

華人進步會希望通過一系列這樣的活動，讓社區民眾在彼此幫助中成長，擁有有尊嚴的工作，為人們提供優質教育，並將積極的思維植根於華人文化與社區。

華人 移民 華裔

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