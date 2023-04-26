華童路殺案 巡警作證：2黑幫車駁火 前車被打出10彈孔

23月大的華裔男童Jasper，2021年11月6日在屋崙880公路兩個幫派槍戰中被流彈所殺，震驚社區。（親友供圖）

23個月大華裔男童Jasper Wu命案的三名嫌犯初步聆訊會，25日繼續舉行。作證的公路巡警及現場出示的證據顯示，捲入2021年11月6日屋崙880公路幫派 槍戰的其中一輛Nissan 車，至少被子彈打出十個彈孔。嫌犯畢文斯（Ivory Bivins）的律師卡斯蒂洛（Hugo Ernesto Castillo）則反覆詢問證人，並推論至少兩個彈孔顯示，無法判斷子彈是從車內射出，還是從車外射入。

Jasper父母的代表律師、阿縣退休 檢察官Norbert Chu對本報表示，共有兩輛車捲入槍戰；Nissan車在前，另一車在後，雙方交火，流彈不幸打中Jasper。嫌犯畢文斯就坐在後面車上。辯方律師的策略是希望證明前面的Nissan車內有人先開火，後車的畢文斯不得不開槍自衛還擊。三個嫌犯的辯護人互相指責，有利於本案審判，讓嫌犯伏法。

涉案的三名嫌犯，包括29歲的聖巴布洛（San Pablo）居民傑克遜（Johnny Jackson）、22歲的舊金山居民格林（Trevor Green）及24歲的委利賀（Vallejo）居民畢文斯。三人被指控謀殺、向有人的車輛開槍及持槍等重罪。

25日的聆訊會上，有公路巡警出庭作證，三個嫌犯的辯護律師上前詢問細節；現場展示的警員拍攝照片顯示，被警方截獲的黑色Nissan車彈痕累累，全車出現至少十個彈孔，右側車尾有一個，車尾擋風玻璃上有兩個，左後尾燈有一個。後排座椅有三個，前排副駕駛座一個，車輛前擋風玻璃兩個；該車側面車燈，車牌都被擊中。調查警員甚至破開前方座位的車枕位置，拿出中間的彈頭，可見槍戰之慘烈。另外，警方還繪製示意圖，顯示三顆子彈穿透後排座椅，還擊中了車輛前面位置。

針對Nissan車後車擋風玻璃的兩個彈孔，卡斯蒂洛詢問作證的公路巡警，是否能看出子彈是從車內射出，還是從車外射進，巡警表示無法判斷。他還特別提及，高速行駛的車輛上，要判斷子彈軌跡有一定難度；雖然車內有多個彈孔，但無法很快判斷，到底有多少顆子彈打中車身。

Norbert Chu說，辯方律師如此詢問是策略之一。事發時，Jasper乘坐的車輛在公路880南向上行駛。而兩個不同幫派，乘坐不同車輛，在北向路段行駛。其中，Nissan車在前面，車內坐著傑克遜和另一嫌犯基森·李（Keison Lee，他後來在另一起槍擊中死亡）。另一輛車緊追不捨，車內坐著格林和畢文斯。雙方交火，才導致Jasper被流彈打中的悲劇。畢文斯辯護律師的策略是，因為前方Nissan車內有人先開槍，才讓後方的畢文斯等人還擊，是一種自衛行為。

傑克遜的說法完全相反，認為是後方追逐車輛先開槍；「律師說，後方擋風玻璃的彈孔，可能是從車內射擊造成的，就是要推論Nissan車上人先開槍。」

預計此次初步聆訊會要延續到下周一，控辯雙方還將就證人證詞和現場照片等證據進行詢問。