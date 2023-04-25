芬太尼過量致死 舊金山又一重大危機

圖為執法單位查獲的芬太尼。(美聯社)

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）近日與舊金山市議員舉行閉門會議，討論如何讓舊金山毒品 安全注射中心合法化運營，以解決舊金山的芬太尼過量致死危機。雖然目前根據聯邦法，注射中心還不能合法開放，但是舊金山的民選官員們非常青睞用此辦法來減少毒品過量致死。

在大多數舊金山政治人物支持下，位於舊金山田德隆地區的毒品安全注射中心運營了11個月，挽救333例毒品過量的生命，但為響應聯邦法，中心在去年12月關閉。

邱信福表示，舊金山也可採用類似於紐約正在用的方式，將毒品安全站點由私人運營和資助，只要不使用公共資金，就有助於保護舊金山市免受聯邦責任追究。

目前舊金山除了辦公樓空置率居高不下、住房、無家者與公共安全危機之外，芬太尼危機的面對和解決已經刻不容緩。最近多名市議員在媒體圓桌會議和市議會上，都在強調針對芬太尼犯罪的立法。

舊金山第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）在今年2月底於市府辦公室召開中文媒體圓桌會議時就表示，已在市議會上提出立法，要求「將芬太尼交易定為重罪，並取消對芬太尼無證販賣者的庇護」，目的就是讓罪犯意識到芬太尼犯罪的嚴重性，以解決舊金山日益嚴重的毒品過量致死危機。

麥德誠告訴本報，芬太尼過量死亡占全市毒品過量死亡的四分之三，對生命的威脅程度是全市凶殺案件的九倍。2022年舊金山死於毒品過量的人數為620人，將販賣與持有芬太尼定為重罪，並剝奪無證犯罪者的庇護權利，是降低芬太尼毒品供應的重要手段，也是打擊毒品犯罪的重要方法。舊金山法醫最新報告顯示，舊金山今年1月與2月，共有超過130人死於毒品過量。自疫情三年來，幾乎每年有近650人死於毒品過量。 2023若維持此速度，因毒品過量死亡人數，可能會比之前更多。

加州 州長紐森在本月19日私訪田德隆地區，了解芬太尼毒品犯罪後，在21日宣布，加州公路巡警局(CHP)、加州國民警衛隊(CalGuard)、舊金山警察局(SFPD)、舊金山地方檢察官辦公室(SFDA)將共同建立新合作夥伴關係，協助舊金山市致力解決芬太尼危機。