房車綿延公路 馬連縣住房危機嚴重

兩哩長露營車營地顯示出馬連縣可負擔性危機。（電視新聞截圖）

編譯組／灣區 24日電

在馬連縣北部101公路沿線的一條臨街公路上，一排房車、卡車和拖車綿延近兩哩，這是無房居民密集之處。近年來，由於嚴重的住房危機及人們收入上的損失，房車數量飆升至至少135輛。而目前該縣一個新的努力方向，就是為Binford路的幾十名居民找到永久性住房。

最近一個風和日麗的下午，車輛居住者開始排隊領取他們每個月依賴的服務：免費雜貨、住房個案管理、醫療援助等等。這得益於去年發放的新資金，諾瓦度、蘇沙利度和聖拉菲等每個城市都獲得了50萬元來解決營地問題。

馬連縣衛生和人類服務部的無家可歸問題主任萊斯（Gary Naja-Riese）說，馬連縣已經投入了與州政府相匹配的資金，為每個地區帶來了總共100萬元的資源。

Binford的人口增長已經體現了富裕的馬連縣嚴重的可負擔性危機，該縣一直在努力遏製整個地區不斷上升的營地能見度，因為低收入 居民發現實在無處可去。

萊斯說，該縣還計劃雇用一名全職社會工作者，直接協助營地居民解決住房等問題，並幫助確定資金的最佳使用方法。

每個月都有一些組織出來，幫助營地居民處理各種事務，包括清除犯罪記錄、申請住房、接受食物和醫療服務，如驗血、丙型肝炎測試、補充處方和身體檢查。

縣議員盧坎（Eric Lucan）的選區包括營地區域他從企業和居民那裏了解到對野生動物的潛在影響，及營地周圍的垃圾堆積的普遍擔憂。他說，馬連縣警長辦公室已經與車輛居住者建立了合作關系，並經常到那裡去。

盧坎希望能通過新資金的流入，來解決健康和安全問題、繁忙道路上缺乏明確的速度限製、垃圾堆積以及靠近濕地等問題。官員們還試圖將Binford的車輛數量控製在現有水平。

該縣還在尋求額外的150萬元的州資金，以用於再雇用兩名外展工作人員和一名以住房為基礎的個案經理，他們將在Binford全職工作。住房仍然是該縣以及營地居民關註的核心問題。

縣發言人說，他們主要通過馬連住房管理局的房東 合作項目，平均每月在馬連縣為十幾個人提供住房。