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佛利蒙華生鄭正偉 打進世界青年羽球公開賽

記者李榮／佛利蒙報導
鄭正偉從七歲起練羽球，是灣區知名羽球小將。（鄭正偉提供）
鄭正偉從七歲起練羽球，是灣區知名羽球小將。（鄭正偉提供）

佛利蒙米慎高中（Mission San Jose High）11年級華裔學生鄭正偉（Adam Tay），今年還未滿17歲，但已經確認獲得世界青年羽毛球公開賽（BWF World Junior Championships 2023）的資格，將代表美國與全世界的青少年羽球菁英競技。目前比賽時間還未最終定案，但地點已公布將會在華盛頓州的斯波坎（Spokane）。

鄭正偉原本就是華裔社區的知名羽毛球小將。2018年時，他到波士頓參加全美羽球賽，榮獲混雙冠軍、單打第二名的優異成績。同年他也順利入選2018年美國羽毛球青少年隊，代表美國隊參加在巴西舉辦的2018年泛美青少年羽毛球錦標賽。在學校算是風雲人物的他，亦是米慎高中羽球隊的隊長。

打進2023年度的世界青年羽毛球公開賽一直是鄭正偉目標之一。「太開心了，從五年前拿到巴西泛美比賽男單打冠軍寶後，這次終於成功進入世青賽！」鄭正偉表示。雖然已在準備申請大學，有許多AP課程、時間非常的緊，但他還是保持每周練習羽球至少十個小時以上，「家人和好朋友的支持鼓勵，是讓我堅持下去最大的力量，推動我去實現夢想，享受成就。平常功課與其他活動很多，在時間管理的分配上，要感謝全程參與的媽媽，因為母親的幫忙是我能做到的關鍵。」

鄭正偉的父親、在美超微（Supermicro）工作的Ivan Tay20日表示，Adam受哥哥Howard的影響，從小就很喜歡打羽球。高中時也是佛利蒙米慎高中羽球隊的Howard，在羽球上也取得不錯的成績，學業與事業也都在軌道上，不久前已經從亞歷桑納州立大學電腦工程畢業，現在科技公司上班。

還在念高中的鄭正偉則是從七歲開始接觸羽毛球。Ivan說，過去灣區羽毛球館不多，開始時要到聯合市打羽球。後來佛利蒙、密爾比達、中半島都陸續有了羽球館，鄭正偉與哥哥便開始在住家附近的CBA羽球館練球學習。非常感謝球館的支持與指導，以及CBA世界級的教練和設備，才能有現在的成績。而他也希望鄭正偉的經歷，能幫助美國更多有羽毛球和運動夢想的小孩，追求世界級的舞台。

Ivan表示，投入運動必須要一直加強比賽經驗，提升國際排名，因此常常帶著兒子到處比賽，美國的波士頓、奧蘭多、西雅圖、洛杉磯，以及南美巴西等地都有參賽的足跡。感謝太太Emily Lin的支持，花了大筆的時間與金錢，但能夠栽培孩子的志向，並獲得好的成果，一切都是值得的。

鄭正偉說，希望這次在世界青年羽毛球公開賽能拿下好成績，也一定會全力以赴，賽前會加緊練習保持最佳狀態。

事實上，鄭正偉除了今年進入世青賽之外，也入選了泛美2023代表隊成員，將代表美國去秘魯參加比賽。

鄭正偉（左）打進世界青年羽球公開賽。（鄭正偉提供）
鄭正偉（左）打進世界青年羽球公開賽。（鄭正偉提供）

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