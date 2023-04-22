到南灣大美樂園 15歲以下遊客需成年人陪同

加州大美樂園新的陪護政策出爐。（電視新聞截圖）

計畫本周末前往位於聖他克拉拉的加州 大美樂園 （California's Great America）的人應該做好思想準備，因為該樂園的遊客入園政策將有很大變化。

從本周六（22日）開始，該主題公園將實行監護人政策，任何15歲或以下的人都必須有一名至少21歲的成年人陪同，才能進入公園。

這項政策先是從南加州的Knotts Berry Farm開始實施的，但對於不熟悉該政策的人來說可能會吃驚不小。大美樂園的所有者Cedar Fair公司說，之所以決定開始實行陪護政策，是因為過去兩年中，整個娛樂行業不守規矩的行為事件越來越多。

青少年必須有陪護人員才能入園、或在下午4點後繼續留在園內。陪護人員不能帶超過10名客人入園，任何無人陪伴的遊客在被發現後都會被驅逐；陪護人員必須隨時可以通過電話聯繫。

一些家長說他們喜歡這種變化。家長理查德．豪恩（Richard Haun）說，「我確實有一個兒子，他已經10歲了，絕對可以自己處理。但我不會把大美樂園當作一個類似於托兒所的場所，這不是公園的責任，尤其是在大美樂園發生過一些情況之後。」

大美樂園和聖他克拉拉警方表示，安全問題是一個私人問題，但警察 確實需對那裡的緊急情況作出反應。

一些計畫周末到大美樂園遊玩的青少年表示，他們對此一政策感到寬慰。一位少年表示，這樣會讓他感到更安全，因為以前在公園裡遇到過青少年之間發生爭執打架，當時沒有成年人來平息事態。

當被問到其他地方是否應仿效此規定時，豪恩說，「每個公園都有自己的規則和條例，他們的目的只是尋求保證家庭和兒童的安全。」

該政策明確規定，園內將有非常嚴格的執法，且配有監控攝像頭，以及配戴隨身攝像機的保安人員。