職位空缺率太高…聖荷西市議會叫停鄰里委員會

聖荷西市議會本周二一致投票決定叫停鄰里委員會，直到有更好的模式來吸引和留住委員。（記者葛歆睿╱翻攝）

聖荷西 市議會一致投票 決定叫停「鄰里委員會」（neighborhood commissions）的運作，直到有更好的模式來吸引和留住委員。鄰里委員會允許居民和社區團體參與關鍵投票，並向民選官員提出擔憂事項。但鄰里委員會自去年6月以來就沒有開過會，因為一直沒有達到法定的20人。

第六區市議員戴維斯（Devora Davis）強調，市議會並不是要取消鄰里委員會，只是暫停一下。希望今年秋天之前推出全新的委員會模式，以便重新啟動。

市政府工作人員指出，儘管聖荷西有200多個活躍的社區團體，但鄰里委員會現在只有4名成員。空缺的原因是缺乏民眾參與，以及任命委員過程複雜。其他幾個委員會也出現職位空缺，但鄰里委員會的職位空缺率最高。

第九區市議員福利 （Pam Foley）認為，鄰里委員會之所以不成功，部分原因在於填補席位的方式。福利指出，與其他城市委員會由市議員任命不同，鄰里委員會成員是由社區領袖組成的核心小組任命的。「這更像是一場人氣競賽，而不是承諾履行他們作為委員的職責。」

第四區市議員科恩（David Cohen）表示，雖然核心小組任命的方法可能適用於一些擁有多個社區團體的地區，但對於他代表的北聖荷西地區來說沒有意義，因為「整個第四區只有三個社區協會」。

副市經理里奧斯（Angel Rios）表示，鄰里委員會存在必須解決的結構性問題。他認為，核心小組的方法必須在委員會的下一次迭代中改變。但這種改變是什麼樣子，還不清楚。

第七區市議員段安（Bien Doan）建議將鄰里委員人數減少到10名，這樣更容易填補席位，並且需要更少的時間和資源來培訓和幫助委員。

第十區市議員巴特拉（Arjun Batra）表示，應該根據已滿席位確定法定人數，以便鄰里委員會在只有四名成員的情況下也可以繼續開會。他還建議市議會任命新的委員向前推進。