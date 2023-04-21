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灣區僑教中心訪賭城 會慈濟、台灣人同鄉會所

記者江碩涵／灣區報導
金山灣區僑教中心主任莊雅淑拜會拉斯維加斯台灣人同鄉會並進行僑情座談。（金山灣區僑教中心提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑拜會拉斯維加斯台灣人同鄉會並進行僑情座談。（金山灣區僑教中心提供）

金山灣區僑教中心主任莊雅淑本月15日前往拉斯維加斯關心當地僑社活動，包括慈濟基金會拉斯維加斯聯絡處及慈濟人文學校，並前往拉斯維加斯台灣人同鄉會所進行僑情座談，了解當地僑社及僑校發展。

慈濟基金會拉斯維加斯聯絡處師姐高翠玲、慈濟人文學校校長林妙琪及該處師兄姐，分別介紹聯絡處及人文學校現況。莊雅淑表示，恭喜聯絡處成立20年，慈濟發揮大愛精神，以國際慈善公益讓世界看見台灣，相當敬佩，也感謝人文學校推展華語文教學，讓傳統文化推廣深入當地社區。她表示，僑委會因應台美教育倡議，正推動台灣華語文學習中心計畫，鼓勵慈濟人文學校加入。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑拜會慈濟基金會拉斯維加斯聯絡處。（金山灣區僑教中心提供...
金山灣區僑教中心主任莊雅淑拜會慈濟基金會拉斯維加斯聯絡處。（金山灣區僑教中心提供）

莊雅淑當日下午前往拉斯維加斯台灣人同鄉會，與會長張愛惠及重要幹部進行僑社會談。莊雅淑說，對於同鄉會凝聚台灣鄉親、宣揚台灣文化，在海外為台灣發聲的熱忱與精神表達感佩，感謝僑界對台灣加入世界衛生組織所發起的各項聲援。

莊雅淑說，拉斯維加斯距離金山灣區有9小時以上車程，當地僑胞近3萬人，僑教中心相當關心在地台灣人，同時也對拉斯維加斯台灣人說明僑委會i僑卡、僑務電子報及英語營等各項僑務服務訊息，希望未來能定期到訪拉斯維加斯，強化與當地僑社聯繫及服務。

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