灣區僑教中心訪賭城 會慈濟、台灣人同鄉會所
金山灣區僑教中心主任莊雅淑本月15日前往拉斯維加斯關心當地僑社活動，包括慈濟基金會拉斯維加斯聯絡處及慈濟人文學校，並前往拉斯維加斯台灣人同鄉會所進行僑情座談，了解當地僑社及僑校發展。
慈濟基金會拉斯維加斯聯絡處師姐高翠玲、慈濟人文學校校長林妙琪及該處師兄姐，分別介紹聯絡處及人文學校現況。莊雅淑表示，恭喜聯絡處成立20年，慈濟發揮大愛精神，以國際慈善公益讓世界看見台灣，相當敬佩，也感謝人文學校推展華語文教學，讓傳統文化推廣深入當地社區。她表示，僑委會因應台美教育倡議，正推動台灣華語文學習中心計畫，鼓勵慈濟人文學校加入。
莊雅淑當日下午前往拉斯維加斯台灣人同鄉會，與會長張愛惠及重要幹部進行僑社會談。莊雅淑說，對於同鄉會凝聚台灣鄉親、宣揚台灣文化，在海外為台灣發聲的熱忱與精神表達感佩，感謝僑界對台灣加入世界衛生組織所發起的各項聲援。
莊雅淑說，拉斯維加斯距離金山灣區有9小時以上車程，當地僑胞近3萬人，僑教中心相當關心在地台灣人，同時也對拉斯維加斯台灣人說明僑委會i僑卡、僑務電子報及英語營等各項僑務服務訊息，希望未來能定期到訪拉斯維加斯，強化與當地僑社聯繫及服務。
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