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北加台灣會館20周年 5•14追想曲戲曲特技表演

記者江碩涵／聖荷西報導
北加州台灣會館（TAC）成立20周年，將於5月14日母親節當日舉行「台灣追想曲（Taiwan Reminiscence）」表演活動，希望發揚台灣文化歷史給美國主流。（記者江碩涵／攝影）
北加州台灣會館（TAC）成立20周年，將於5月14日母親節當日舉行「台灣追想曲（Taiwan Reminiscence）」表演活動，希望發揚台灣文化歷史給美國主流。（記者江碩涵／攝影）

北加州台灣會館（TAC）成立20周年，將於5月14日母親節當日舉行「台灣追想曲（Taiwan Reminiscence）」表演活動，由台灣戲曲學院台灣特技團演出台灣400多年來的歷史發展與演變。北加州台灣會館理事長葉俊雄表示，希望透過舞台表演展現台灣人的精神與文化意涵，並推廣給主流，讓更多人知道台美人的社區凝聚力。

5月是亞裔月，也有許多亞裔活動開跑。葉俊雄表示，北加州台灣會館今年適逢創立20周年，因此決定以台灣文化訪演做為慶祝活動，展現台灣文化的意涵，僑委會今年策畫「美國台灣傳統周暨加拿大亞裔傳統月美加西訪問團」，北加州台灣會館承接訪問團在北加州的訪演接待及籌備工作，期許能推廣到主流社會。

北加州台灣會館創會執行長黃美星表示，因為特技表演對劇場舞台要求嚴格，而自己也是學音樂的背景，深知舞台的重要性，經過多次實地探訪，最後選定聖荷西專業劇場California Theatre，劇場是上等的演藝廳，有優質場地和專業燈光音響，是個足以讓表演者和觀賞者高度享受演出的劇場。

她表示，「台灣追想曲（Taiwan Reminiscence）」節目除了有台灣戲曲學院台灣特技團演出外，同時也有北加灣區的台美人共同表演，包括兒童台語合唱團、兒童熱舞、成人熱舞，希望藉由活動讓台灣人可以參與更多社區活動。

葉俊雄表示，特技表演是一種具有文化特色的表演形式，特技團員展現他們的才能，透過故事與演出，推動文化傳承和交流，也希望藉由「台灣追想曲」活動，宣揚台灣優美文化，提升國家形象和文化軟實力，並讓美國主流了解台灣的精神面貌，提升台灣的國際能見度。

聖荷西California Theatre古色古香，是當地知名的劇場。（主辦單位...
聖荷西California Theatre古色古香，是當地知名的劇場。（主辦單位提供）

聖荷西California Theatre可容納1200人。主辦單位表示，可觀賞演出的贊助券分VIP、HONOR及SPONSOR 三類，金額分別為300元、100元、50元，目前票券已銷出7成，仍有許多單位團體在贊助，如有興趣可洽北加州台灣會館。

時間：5月14日下午2時30分至下午4時30分

地點：聖荷西California Theatre（地址345 S. First Street, San Jose）

電話：408-900-9234（會館辦公室）、408-828-0730（何淑貞）、510-828-8871（黃美星）、650-793-8959（吳建賢）

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