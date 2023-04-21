國際傑人會世界總會 50多人克服時差線上交流

國際傑人會世界總會於太平洋時間4月15日晚舉行場線上交流聯誼會來自世界各地的傑人會會長、前任總會長、多個部門的負責人、理事、商會會長等50餘人參與。（記者葛歆睿 / 翻攝）

國際傑人會世界總會日前舉行線上交流聯誼會。來自世界各地傑人會會長、前任總會長、多部門負責人、理事、商會會長等50多人，克服時差齊聚一堂，透過網路交流各地發展情況，增進連結和情誼。由國際傑人會世界總會主辦，北加州 國際傑人會承辦，主播李娜亞主持，聯誼會在世界總會會長吳毓苹帶領眾人宣讀傑人宗旨下來開序幕。

吳毓苹表示，感謝全球各地與會者的參與。傑人會目前在海外發展順利。芝加哥傑人會剛成立，還有美國西雅圖、達拉斯、波士頓、英國、荷蘭等地的傑人會正在籌備中。希望傑人會在大家的共同努力下，明天會更好。

北加 州國際傑人會長兼世界會務發展處長吳牧野感謝吳毓苹大力拓展隊伍，北加州國際傑人會和會務發展處都百分之兩百支持，他感謝名譽會長和各處團隊合作，希望大家攜手向前，為傑人會未來開創更光明前途。

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪因工作原因無法參加網路聯誼會，但有視頻致詞，感謝台港澳、美國、澳洲 、德國、日本、泰國等僑界朋友，長期以來對台灣政府支持與協助。

南灣僑教中心副主任陳怡珍代表出差中的主任莊雅淑出席。她表示，很榮幸在線上見到世界各地傑人會朋友，並稱讚傑人會既有內在又有專業，能進一步回饋社會。

傑人會世界總會前總會長林栢根、前總會長陳國書等人都上線，透過視訊表達祝福。其他與會者包括世界秘書長劉天倫、世界副秘書長王重隆、世界副秘書長寇惠風、世界副總會詹永良、美國總會長魏德珍、澳洲總會長柯文耀、加拿大總會長鄭秀明等。

活動在李娜亞主持下，氣氛十分熱鬧，她教大家做健腦操和台灣原住民舞蹈。期間還安排文藝表演，包括雅音葫蘆絲樂團演奏、中華美韻合唱團合唱、奧地利小提琴家以及小朋友木琴合奏表演等。