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El Camino Health講座 教認識心臟檢測

記者江碩涵／灣區報導
醫師汪于欣是心臟內科專科。（主辦單位提供）
醫師汪于欣是心臟內科專科。（主辦單位提供）

自從1887年心電圖第一次被用來測量心跳，心臟疾病的診斷與治療就出現革命性的變化，隨著影像技術進步，不僅診斷更簡易精確，同時也帶來嶄新而低侵入性的技術。

El Camino Health華人健康促進計畫請問醫生講座將邀請醫師汪于欣（Cindy Wang, MD）主講「認識心臟檢測：心臟疾病診斷的病人指南」，她將從病人角度來介紹心臟影像新發展，和一般常見的心臟檢測如何用於診斷，什麼情況需做心臟檢測，以及測試結果對心臟健康的意涵。

汪于欣是心臟內科專科，副專科是先進心臟成像科（Advanced Cardiac Imaging），畢業於紐約醫學院，在 Montefiore 醫學中心完成內科住院醫師培訓，隨後在舊金山加大完成心臟病專科訓練，以及在史丹福大學醫療中心完成心臟超音波和心臟影像（Advanced Echocardiography and Cardiac Imaging）的專業研究。

時間：4月26日下午2時至3時30分

視訊講座往報名網址：www.elcaminohealth.org/chievents

（視訊講座以英文主講，普通話口譯進行，會有觀眾問答時間。 ）

檢測 醫學 心臟病

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