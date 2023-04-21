海華玉山友誼盃壘球賽 邁入第33年 聖荷西開球

海華玉山友誼盃壘球賽邁入第33年，在聖荷西開球。（李漢文提供）

中華民國 僑委會贊助、金山灣區 文教中心協辦，海華棒壘球協會主辦的2023第33屆金山灣區海華玉山友誼盃成人壘球錦標賽本月開打。錦標賽在聖荷西Santana Park舉行，預計每周六、日，共計將比賽四個周末競賽。本屆分甲及準甲二組，共計有神鷹（Falcons）、球人隊（Ballers）、台大校友隊（Taida）、台客老虎隊（Tigers）、史丹福大學紅雀隊（Cardinals）、DAB（流浪者及第一棒聯隊）及3U3D （三上三下隊）等七隊，近100餘位球員參加。依規定採單循環比賽21場，決賽6場總計比賽27場。

開球儀式由駐舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌，及金山灣區華僑文教服務中心副主任陳怡珍、海華棒壘球協會會長陳勝銘共同主持開球。中華民國僑務委員呂玉貞、僑務諮詢委員林身影、華運會主委王進德、副會長邱博文，及所有參加隊伍的隊長等人都到場致意。

朱永昌致詞指出，感謝大家參與， 運動健身 也聯繫情誼，同時也希望球員公平競爭，達成娛樂的目的。開球儀式由朱永昌主投、陳怡珍打擊，隨後朱永昌也下場打擊，一棒揮出強力滾地球，贏得滿堂喝采。開球儀式結束後，眾人也與參賽隊伍成員合照留念。