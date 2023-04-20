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舊金山公共交通赤字嚴峻 市議員、BART主席籲州府金援

記者李怡／舊金山報導
市議員潘正義與交通倡導者集會，呼籲州府撥款資助金山及灣區公共交通系統。（記者李怡／攝影）
市議員潘正義與交通倡導者集會，呼籲州府撥款資助金山及灣區公共交通系統。（記者李怡／攝影）

在本周二市議會討論向州及聯邦申請交通經費的決議之前，舊金山市第五區市議員潘正義、灣區捷運（BART）董事會主席李正元，以及公共交通倡導者在市政廳前集會，呼籲州長和州議會在新的預算案中為公共交通提供資金，以支持灣區公共交通機構。舊金山市議會當晚投票表決，通過此項決議。

灣區捷運載客量從2019年會計年度的1億1800萬人，減少到2022年的約3500萬人。2019年，灣區捷運的乘客票價和停車收入總計5億2000萬元，占其營運資金的66%，但在2021年跌剩12%，去年略微反彈至21%。

目前灣區公共交通機構正處於赤字嚴峻處境，亟需州政府支持，提供持續可靠的資金來源，助其從疫情中恢復過來，以繼續為每天依賴公共交通的數百萬加州人服務。

市議員潘正義表示，公共交通是連接社區的紐帶，是孩子們上學和員工上班出行、社區長者就醫、減少交通阻塞與交通事故的主要方式，同時也是應對氣候變化的關鍵。他說，對公共交通進行撥款，受益的將是社區中每個人。舊金山需要聯邦和州政府的支持，在危機到來之前拯救公共交通。

市交通局表示，舊金山交通運輸系統每年支出激增到3000萬元以上。且疫情對於BART及公交系統的收入影響還在持續。預計聯邦資金將在兩年內用完，之後將出現數億元赤字。明年，赤字將近1億元，到2025-2026財政年度，赤字將增長到超過7億。2023年1月，紐森發佈了2023-2024財政年度預算草案，其中包括削減20億元的城際鐵路資金，且沒有為交通運營提供補充資金，以解決交通機構面臨的財政赤字。

市議員潘正義與交通倡導者集會，以向州府申請援助。（記者李怡／攝影）
市議員潘正義與交通倡導者集會，以向州府申請援助。（記者李怡／攝影）

市議員盧凱莉到場對潘正義所言表示贊同和支持。她表示，公共交通對成就一個安全、有活力、有生產力的城市而言，至關重要。公共交通目前面臨的問題主要是由於過去三年的疫情所致，舊金山需要州政府及聯邦的支持，為城市提供援助資金，以維持舊金山龐大而重要的公共交通系統順利運行。

市議員華頌善表示，灣區的所有交通系統都受到了疫情的負面影響，乘客人數驟減，票價收入下降等。他呼籲州政府盡快給予撥款，以保持本地交通機構能夠繼續發展。目前舊金山正努力吸引乘客，並試圖恢復到疫情前水平。

據捷運統計數據顯示，2023年每月乘客量約為疫情前的40%，許多乘客對捷運在管理遊民方面的表現不滿。捷運的準點率在2022年11月份跌至75%以下，並持續惡化。

舊金山 疫情 灣區

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