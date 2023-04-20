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金山米慎區市議員競選 提早開跑

編譯組／舊金山電

離2024年大選雖還有一年半的時間，舊金山米慎區的市議員選情已開始熱烈。曾服務於科技界的米慎社區活躍人士強德勒 (Trevor Chandler) 為打開知名度，提早於18日展開選戰宣傳活動，希望贏得2024年舊金山市議會第九選區的選舉。現任該區市議員盧凱莉 (Hillary Ronen) 因任期屆滿，無法繼續參選。

除強德勒外，社區活躍人士赫蘭德茲 (Roberto Hernandez) 、盧凱莉助理雷馬 (Santiago Lerma) ，以及前州參議員候選人費爾德 (Jackie Fielder) 等，亦表態參選第九選區市議員。盧凱莉表示，支持雷馬與費爾德參選。

舊金山第九選區包括米慎、貝納崗 (Bernal Heights)，以及寶多麗 (Portola)，地方居民最關切當地治安、遊民、販毒問題等。

舊金山市議會目前進步派議員居多數，與布里德有時意見不合。溫和派希望於2024年選戰改變這個局面，讓舊金山政壇朝溫和派方向發展。除了盧凱莉外，代表第三選區的市議員佩斯金 (Aaron Peskin)與代表第11選區的市議員安世輝 (Ahsha Safaí )亦將於2024年任期屆滿離職，因此2024年選舉將是群雄並起的局面。

目前溫和派希望2022年的選戰戰情重演，當時溫和派候選人殷嘉立 (Joel Engardio) 與任多西 (Matt Dorsey) 紛紛贏得勝利，分別當選第四選區與第六選區市議員。這兩個議席2022年之前皆為進步派人士主掌。除此之外，溫和派已積極展開佈局，企圖奪回更多議席。

強德樂主張加強警力，除了增加警方預算外，他同時也主張增加精神疾病服務基金。他指出，舊金山急需解決販毒問題，除了逮捕毒販歸案，另外亦須提供罹患毒癮民眾精神醫療服務，協助他們擺脫毒癮糾纏。強德勒說，過去曾有七年時間，他本人為酗酒問題困擾，他將全力加強毒品管控。

費爾德曾於2020年挑戰加州參議員威善高 (Sen. Scott Wiener) 連任選舉，贏得43%選票。她強調，這是拉丁裔、原住民等少數族裔、少數社群競選代表舊金山市議會的時機。費爾德強調經濟復甦，提供遊民可負擔住屋等。

盧凱莉助理雷瑪18日表示，他在政府機關工作，資歷豐富，主張進步派政見，將繼續為移民、工人奮鬥，改善舊金山住屋問題。

成長於第九選區的赫蘭德茲稱，他曾擔任過非營利機構CANA的執行長，新冠疫情前曾主辦過舊金山嘉年華會。疫情來襲後，組成拉丁裔工作小組，協助民眾應付疫情帶來的經濟危機，另提供米慎食品供給中心，每周協助民眾達9000人。

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