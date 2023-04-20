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聖荷西改造貨櫃 為遊民安家 洗衣房、公共廚房設備齊

記者王子涵／聖荷西報導
建築由集裝箱改造而來，表面被重新塗裝，社區內設有公共學習區、洗衣房等。（記者王子涵╱攝影）
建築由集裝箱改造而來，表面被重新塗裝，社區內設有公共學習區、洗衣房等。（記者王子涵╱攝影）

聖荷西瓜達盧佩臨時住房社區（The Guadalupe Interim Housing Community）19日正式建成使用。該社區緊鄰聖荷西警局與聖他克拉拉縣縣府，共計96個獨立住房單元，用以安頓遊民

住房由貨櫃(集裝箱)改造而來，外表被重新塗裝，社區內設有學習屋、洗衣房、公共廚房等。參與19日活動的有聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、前市長李卡多（Sam Liccardo）以及社區合作夥伴代表。

建築由貨櫃改造而來，表面被重新塗裝，社區內設有公共學習區、洗衣房等。（記者王子涵...
建築由貨櫃改造而來，表面被重新塗裝，社區內設有公共學習區、洗衣房等。（記者王子涵／攝影）
建築由貨櫃改造而來，外表重新塗裝，社區內設有公共學習區、洗衣房等。（記者王子涵／...
建築由貨櫃改造而來，外表重新塗裝，社區內設有公共學習區、洗衣房等。（記者王子涵／攝影）

「沒有人應該住在帳篷中。」馬漢說，「像瓜達盧佩這樣的社區，建造費用只是傳統住房的七分之一，但卻為弱勢遊民提供了一個安全和有尊嚴的住房選擇。我尤其高興的是，這裡一半的住房將提供給「城市橋梁」（San Jose Bridges）清潔計畫的雇員，提供工作和穩定住所是結束遊民危機的必由之路。」

聖荷西市長馬漢說，沒有人應該長久住在帳篷中。（記者王子涵／攝影）
聖荷西市長馬漢說，沒有人應該長久住在帳篷中。（記者王子涵／攝影）

聖荷西橋梁計畫由前市長李卡多發起，市府雇用當地遊民參與城市街道清潔，以此幫助遊民得到穩定工作，擺脫無家可歸的境遇。自2022年3月以來，137名遊民參與了該項目，其中46人在包括特斯拉、Goodwill、聖荷西機場找到長期工作，共幫助清理出35萬1450磅生活垃圾。

聖荷西橋樑計畫是由前市長李卡多發起的，雇用當地遊民參與城市清潔工作。（記者王子涵...
聖荷西橋樑計畫是由前市長李卡多發起的，雇用當地遊民參與城市清潔工作。（記者王子涵／攝影）

今年聖荷西遊民人數自2015年以來首次出現下降，得益於城市大力投資快建房項目，如貨櫃改造、谷倉房、模塊化房屋等。相比傳統的鋼筋水泥房屋，快建房能夠更快速地應對遊民危機。

李卡多感謝所有的社區合作夥伴。他指出，快建房模式起初未被證實對遊民問題有效，而聖荷西的遊民危機却迫在眉睫。李卡多說，「城市決定採用全新的方式，所有人都面臨著巨大的風險，感謝社區合作夥伴的共同合作。」

Sand Hill基金會聯合創始人鮑選耀（Peter Pau）與Susanna Pau向聖荷西捐贈了數百萬元，社區也因此從最初設計的74個單元擴建至96個單元。

瓜達盧佩臨時住房社區運營方Life Moves執行長梅里曼（Aubrey Merriman）表示，市民對安置無家可歸人士的呼聲達到了頂峰。社區將繼續為遊民提供穩定住房以及必要的資源和服務，幫助他們過渡到擁有永久性住房。

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