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美國銀行義工 為聖荷西低收戶裝太陽能板

記者王子涵／聖荷西報導
太陽能板在有效壽命內，能為單戶家庭省去26518元的能源支出，減少53噸碳排放。（記者王子涵／攝影）
太陽能板在有效壽命內，能為單戶家庭省去26518元的能源支出，減少53噸碳排放。（記者王子涵／攝影）

來自美國銀行（Bank of America）與非營利組織替代電網（Grid Alternatives）的十幾名義工，19日來到聖荷西為當地低收入家庭免費安裝太陽能板，幫助節省生活開支的同時，義工還為當地居民提供綠色能源相關的職業培訓。

非營利組織代表安貝兒（Luis Imbert）表示，太陽能板在有效壽命內，能為單戶家庭省去2萬6518元的能源支出，減少53噸碳排放。

自2010年起，替代電網已為1萬8500戶家庭安裝太陽能設施，以替代傳統能源，共節省4.6億元的能源支出。加州預計在未來幾年有數百個太陽能相關的職業需求，職業培訓也成為該組織幫持社區的項目之一。

當天有五名義工是美國銀行的普通雇員，得益於該項目，他們也有機會親自登上房頂安裝太陽能板，回饋社區。

銀行雇員維斯坦（Michael Vistan）指出，按照美國通脹削減法案（Inflation Reduction Act），美國銀行在2030年前將為全美社區合作夥伴提供1.5萬億元的融資。「替代電網為社區提供綠色能源職業培訓的初衷，與我們的目標一致。」維斯塔說，「太陽能可以有效降低能源支出，但社區中的許多家庭無力承擔安裝費用。我們不僅提供資助，而且還會親身參與到安裝過程。」

太陽能板在有效壽命內，能為單戶家庭省去26518元的能源支出，減少53噸碳排放。...
太陽能板在有效壽命內，能為單戶家庭省去26518元的能源支出，減少53噸碳排放。（記者王子涵／攝影）

低收入 加州 融資

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