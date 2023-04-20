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佛羅里達男在巴洛阿圖涉性侵 聖縣地檢處起訴

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
34歲的康德羅尼皮諾被控六項重罪，其中三項是性侵犯罪名，不得保釋。（聖縣地檢處提供）
34歲的康德羅尼皮諾被控六項重罪，其中三項是性侵犯罪名，不得保釋。（聖縣地檢處提供）

佛羅里達一名男子本月初在巴洛阿圖市的人行隧道中性侵一名女性，聖他克拉拉縣地檢處已提出重罪指控。

34歲的康德羅尼皮諾（Daniel Widyanto Condronimpino）來自於佛羅里達的棕櫚灘，9日他在巴洛阿圖California街夾Alma街的地下通道中，襲擊了一位路過的女性。二人擦肩而過後，被告突然將受害人推倒，並勒住受害人的喉嚨，同時進行性侵犯。

這次暴力襲擊距離最近的一條商業街僅數十米遠。受害人嘗試呼救，最終被一位路人看到，施暴者隨即逃走。兩天後，嫌疑人在柏克萊被逮捕。

康德羅尼皮諾13日在聖荷西法院提堂，被控六項重罪。其中三項是性侵罪名，不得保釋。他下一個出庭日期在6月13日。

「地檢處將確保該罪犯不再出現在街頭上。」聖縣地檢長羅森（Jeff Rosen）說。目擊者稱，嫌疑人壓在受害人的身上，並搶走手機。警員在幾個街區外，找到了丟失的手機，同時調取商戶的監控攝像進行調查。

柏克萊加大校警懷疑，嫌犯與近期發生在校園內的幾起性侵案件有關，目前正在與巴洛阿圖警局合作調查。調查人員發現，案件中嫌犯的攻擊方式有相同之處，通過監控對比，嫌犯也擁有相似的外表特征。

性侵 柏克萊加大 手機

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