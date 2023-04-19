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金山市議會通過綠鏡大麻零售點 近百華裔舉牌抗議

記者張曼琳／舊金山報導
抗議者舉圖片顯示，有不少兒童會經過「金鏡」餐廳。（記者張曼琳／攝影）
抗議者舉圖片顯示，有不少兒童會經過「金鏡」餐廳。（記者張曼琳／攝影）

舊金山都市規畫委員會（Planning Commission）今年2月一致通過第七區Taraval街800號「金鏡」（Gold Mirror）義大利餐廳內開設「綠鏡」（ Green Mirror）大麻零售點，遭到社區反對，該項目上訴至市議會，18日，市議會最終以9比2的票數通過開辦「綠鏡」大麻店。

市議會18日下午3時討論該議程，會前有近百名華裔居民在市政廳門前示威；手舉「反對大麻店在孩子附近」等中英文標語，並大喊口號，希望市議員採取行動，確保在距離幼兒園、學前班等教育設施600呎內不會有大麻店。

示威人士指出，「金鏡」餐廳對面就有幼兒園，以及其他青少年活動中心等，將大麻店開在幼兒園旁邊「已沒有底線」。住在附近10多年的白人居民艾勒夫特利歐（Lefferis Eleftheriou）也在示威行列中，並在市議會中作為反對大麻店的代表進行10分鐘說明。他提供的圖片顯示，白天會有不少兒童經過「金鏡」餐廳，在附近街區更有兒童武術學校、中學和兒童牙科和醫療辦公室等。

在公共評論時間，在場人士輪流發言，每人一分鐘，用粵語或英文。反對者表示，他們反對的並不是所有大麻店，而是將大麻店開設在幼兒園、學校和其他教育機構附近。

在「金鏡」餐廳對面經營兒童學園（Happy Day Preschool）的華裔東主Mindy，也在會上發言表達反對。她此前接受本報採訪時曾表示，如果大麻店開張，家長會因為安全憂慮，不願意再將孩子送到她的學園上課，這是她的擔心。

在「金鏡」餐廳對面經營兒童學園的華裔東主Mindy在會上發言。（記者張曼琳／攝影...
在「金鏡」餐廳對面經營兒童學園的華裔東主Mindy在會上發言。（記者張曼琳／攝影）

經過約2小時公聽和討論，市議會以9比2的票數通過「綠鏡」大麻店項目，市議員殷嘉立（Joel Engardio）和司嘉怡（Catherine Stefanni ）投下反對票，其他9位市議員均投贊成票。

近百人參加市議會公共評論。（記者張曼琳／攝影）
近百人參加市議會公共評論。（記者張曼琳／攝影）

殷嘉立在發言中表示，有一項緩衝法律，規定大麻藥房必須距離學校至少600呎；「 然而，該擬議的大麻店位於一所學前班的街對面，並距離兩所為兒童提供服務的武術學院僅幾步之遙。」他認為，既然法律將學校定義為從幼兒園到12年級，那也應該包括其他類型的學校，如武術學院和舞蹈教室等兒童教育機構。

公共評論時間在場人士輪流發言一分鐘，對設立大麻店表態。（記者張曼琳／攝影）
公共評論時間在場人士輪流發言一分鐘，對設立大麻店表態。（記者張曼琳／攝影）

該區市議員梅義加（Myrna Melgar）投票贊成，但表示，她明白社區的擔憂。因此為「綠鏡」大麻店增加縮短營業時間、不允許現場食用以及送貨時間、安保等限制，以確保兒童和青少年的安全。

會前有近百名華裔社區居民在市政廳門前進行示威活動。（記者張曼琳／攝影）
會前有近百名華裔社區居民在市政廳門前進行示威活動。（記者張曼琳／攝影）

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