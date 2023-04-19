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違規遮陽篷罰款 金山市府將立法免除

記者李怡／舊金山報導
舊金山市府立法免除華埠「違規」遮陽篷的罰款和整改費用。（記者李怡／攝影）
舊金山市府立法免除華埠「違規」遮陽篷的罰款和整改費用。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德和市議會議長佩斯金 (Aaron Peskin) 18日宣布，將提出立法，赦免全市範圍內違規招牌遮陽篷的罰款。只要在2023年12月31日之前向市政府提交許可申請，現有遮陽篷所有者即可免除許可費和檢查費。根據擬議的立法，已通知的違規罰款也將被免除。

擬議的立法規定，現有遮陽篷的小型企業和業主，無需聘請有執照的承包商，或安裝人員準備專業圖紙後才能獲得許可證，遮陽篷有必須解決的安全問題除外；樓宇局（DBI ）將為小企業提供所需信息的簡化模板，用於記錄現有的遮陽篷結構。此項立法將為企業節省金錢和時間。

布里德表示，當天提出的計畫是為了讓不堪重負的小企業社區，盡可能輕鬆地應對針對他們的大量投訴，這一支持對經濟和社區的活力至關重要。

佩斯金表示，大赦計畫提供一種簡單且負擔得起的方式，來使遮陽篷合規，確保行人安全，並保護小企業主未來免受未經許可的遮陽篷相關的投訴和違規行為。他感謝市長辦公室和市政府許可部門的合作，並敦促所有受影響的業主盡快申請。如在申請方面需要幫助，可聯繫他的辦公室。

在擬議的立法生效之前，樓宇局取消對遮陽篷不合規投訴的執法，除非是需要立即採取行動的緊急生命安全問題。除緊急生命安全問題外，樓宇局還將對違規通知的執法延遲180天。

需要許可幫助的小企業也可以聯繫舊金山小企業辦公室，致電628-652-4949、訪問 sf.gov/OSB、或發郵件到[email protected]

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