勇士季後賽連敗 格林踩胸惡犯 第三場被禁賽

格林（後右）被吹犯規後，和裁判理論。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士 17日晚以106比114不敵沙加緬度國王，季後賽 首輪0比2落後，也是柯瑞 生涯首次季後賽首輪0比2落後，他在此役拿下28分。

此役末節還剩7分04秒，國王中鋒沙波尼斯 (Domantas Sabonis)倒地後抱住格林的右腿。格林抬起腿，有明顯停頓和發力動作，大力踩了一腳沙波尼斯的胸部。格林被吹二級惡意犯規驅逐出場。 柯瑞（左）得到28分，季後賽生涯首次0比2落後。（記者劉先進／攝影）

裁判看回放時，格林和球迷互相對噴。格林被驅逐後，不少人擔心他會被禁賽，根據The Athletic 記者川尼亞（Shams Charania）18日的最新報導，預計格林會被罰款，但考慮他被驅逐、二級惡犯和沙波尼斯的相關情況，不太可能被禁賽。但最新消息，格林將在第三場被禁賽一場。

勇士此役派出維金斯首發，防守方面，瘋狂追擊三分線，遇到擋拆就換防。對於福克斯（De’Aaron Fox）則繼續原有策略，放空間投三分、阻止進入內線。而國王採局部包夾的防守策略，並賭博性搶斷，放空命中率威脅不大的格林和魯尼，開局甚至抄截湯普森打成快攻；國王首節三分球僅13中1，上半場就8次斷球，造成勇士14次失誤。

第二節國王開始內切得分，之後又頻繁三分破網，直到格林被驅逐出場，全場局勢翻轉，勇士痛失好局，季後賽遭遇連敗。全場勇士犯規26次，國王罰球29中21，而勇士只有18次罰球。

格林自2013年季後賽以來被吹6次惡犯，追平霍華德（Dwight Howard），並列聯盟最多。同時吃下27次技術犯規，排名聯盟第一。 勇士包夾國王球員蒙克。（記者劉先進╱攝影）

賽後焦點，幾乎都集中在格林的惡犯上；沙波尼斯說，他喜歡季後賽的競爭性，但類似惡犯不應該在比賽中立足。對於是否拽了格林的腿，他說，「當時被推了一把倒在地上，雙手撐起來試圖保護自己，事情發生得太快。」

ESPN記者沃神（Adrian Wojnarowski）表示，沙波尼斯的X光檢查成陰性，沒有受傷；作為預防，他會在18日接受額外測試。

格林表示，他連兩場比賽被抱腳，這次也被沙波尼斯抱住，「有裁判看到他抱我的腿，他（沙波尼斯）被吹了技防，但我的腳必須有個落地之處，而裁判說我踩得太用力了。」 他在賽後也要求對自己被拽住的腳踝進行X光檢查。 勇士隊湯普森（右）在傳球。（記者劉先進／攝影）