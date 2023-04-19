我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

勇士季後賽連敗 格林踩胸惡犯 第三場被禁賽

記者劉先進／沙加緬度報導
格林（後右）被吹犯規後，和裁判理論。（記者劉先進╱攝影）
格林（後右）被吹犯規後，和裁判理論。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士17日晚以106比114不敵沙加緬度國王，季後賽首輪0比2落後，也是柯瑞生涯首次季後賽首輪0比2落後，他在此役拿下28分。

此役末節還剩7分04秒，國王中鋒沙波尼斯 (Domantas Sabonis)倒地後抱住格林的右腿。格林抬起腿，有明顯停頓和發力動作，大力踩了一腳沙波尼斯的胸部。格林被吹二級惡意犯規驅逐出場。

柯瑞（左）得到28分，季後賽生涯首次0比2落後。（記者劉先進／攝影）
柯瑞（左）得到28分，季後賽生涯首次0比2落後。（記者劉先進／攝影）

裁判看回放時，格林和球迷互相對噴。格林被驅逐後，不少人擔心他會被禁賽，根據The Athletic 記者川尼亞（Shams Charania）18日的最新報導，預計格林會被罰款，但考慮他被驅逐、二級惡犯和沙波尼斯的相關情況，不太可能被禁賽。但最新消息，格林將在第三場被禁賽一場。

勇士此役派出維金斯首發，防守方面，瘋狂追擊三分線，遇到擋拆就換防。對於福克斯（De’Aaron Fox）則繼續原有策略，放空間投三分、阻止進入內線。而國王採局部包夾的防守策略，並賭博性搶斷，放空命中率威脅不大的格林和魯尼，開局甚至抄截湯普森打成快攻；國王首節三分球僅13中1，上半場就8次斷球，造成勇士14次失誤。

第二節國王開始內切得分，之後又頻繁三分破網，直到格林被驅逐出場，全場局勢翻轉，勇士痛失好局，季後賽遭遇連敗。全場勇士犯規26次，國王罰球29中21，而勇士只有18次罰球。

格林自2013年季後賽以來被吹6次惡犯，追平霍華德（Dwight Howard），並列聯盟最多。同時吃下27次技術犯規，排名聯盟第一。

勇士包夾國王球員蒙克。（記者劉先進╱攝影）
勇士包夾國王球員蒙克。（記者劉先進╱攝影）

賽後焦點，幾乎都集中在格林的惡犯上；沙波尼斯說，他喜歡季後賽的競爭性，但類似惡犯不應該在比賽中立足。對於是否拽了格林的腿，他說，「當時被推了一把倒在地上，雙手撐起來試圖保護自己，事情發生得太快。」

ESPN記者沃神（Adrian Wojnarowski）表示，沙波尼斯的X光檢查成陰性，沒有受傷；作為預防，他會在18日接受額外測試。

格林表示，他連兩場比賽被抱腳，這次也被沙波尼斯抱住，「有裁判看到他抱我的腿，他（沙波尼斯）被吹了技防，但我的腳必須有個落地之處，而裁判說我踩得太用力了。」 他在賽後也要求對自己被拽住的腳踝進行X光檢查。

勇士隊湯普森（右）在傳球。（記者劉先進／攝影）
勇士隊湯普森（右）在傳球。（記者劉先進／攝影）

對於生涯首次0比2落後，格林表示，落後既有趣也很有挑戰，「我從未經歷，以前我們克服了好多困難，為什麼不能克服這一次？」

格林和球迷對噴。（記者劉先進／攝影）
格林和球迷對噴。（記者劉先進／攝影）

勇士 季後賽 柯瑞

上一則

北加華人租飛機拉標語 挺台灣入世衛

下一則

違規遮陽篷罰款 金山市府將立法免除

延伸閱讀

NBA／格林踩沙波尼斯遭禁賽1場 勇士回主場戰況告急

NBA／格林踩沙波尼斯遭禁賽1場 勇士回主場戰況告急
NBA／X光檢查呈現陰性 沙波尼斯談抓腿是為保護自己

NBA／X光檢查呈現陰性 沙波尼斯談抓腿是為保護自己
NBA／踩人肚子遭驅逐 格林喊冤：我不是靈活的人

NBA／踩人肚子遭驅逐 格林喊冤：我不是靈活的人
NBA／國王連勝晉級機率飆升 沙波尼斯：勇士主場難打

NBA／國王連勝晉級機率飆升 沙波尼斯：勇士主場難打
NBA／勇士又輸國王 格林遭判惡意犯規驅逐出場

NBA／勇士又輸國王 格林遭判惡意犯規驅逐出場

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」